Cuñada de Alejandra Guzmán exige ver a su hijo y lo denuncia en pleno programa

Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán y cuñada de Alejandra Guzmán, hizo una denuncia pública por medio del programa De Primera Mano, pues dijo que tiene poco más de una semana que el padre de su hijo no deja ver al menor, por lo que ahora está buscando apoyo ante la ley.

Y es que desde hace tiempo Luis Enrique Guzmán al parecer se quedó con el menor, por lo que Mayela Laguna lo ha estado buscando en repetidas ocasiones, así como llamar por teléfono, por lo que solo ha recibido negativas por parte del hermano de Alejandra Guzmán, por lo cual aprovechó las cámaras para mandarle un mensaje.

Mi hijo tiene derechos, mi hijo tiene obligaciones, bueno yo tengo obligaciones de también estar con él, mi hijo tiene derecho de estar con su mamá, mi hijo no ve, si él ya no me quiere, no me soporta igual que toda la familia y lo que sea, él si me quiere, sí me ama y yo he luchado incansablemente por estar bien con él, por darle lo mejor de mí", dijo Mayela Laguna en el vespertino.

Para quienes no lo saben desde hace tiempo se ha venido diciendo que la relación entre Luis Enrique Guzmán y la madre del menor no andana del todo bien y aunque ella dijo en el pasado que todo estaba en orden, es ahora donde deja en claro que su relación no solo con su ahora ex pareja, sino con toda la familia Pinal no es nada buena.

Además, le pidió a Alejandra Guzmán que le avisara a su hermano que necesita ver a su hijo, pues Mayela Laguna mencionó que siempre ha defendido a la rock star de todo, además aseguró que es a la única de la dinastía con la que al parecer tiene buena relación, pero ya no sabe que pueda pasar debido a la entrevista que dio al programa De Primera Mano.

"Que terrible hacer sufrir a una madre así, bien por ti Mayela se fuerte por tu BB y se vá a hacer justicia", "Todos a apoyarla aunque sea como sociedad! Ya basta de las impunidades de gente con poder! Esta familia es asquerosa, son abusivos, son corruptos, son malos padres y madres, entre muchas otras cosas Se aprovechan de que está sola", escriben las redes.