Cuñado de Pablo Lyle revela lo sucedido antes de la agresión

En el programa Venteneando se dio a conocer un audio de la declaración de Lucas Delfino, cuñado del actor Pablo Lyle, manifestando que de cierta manera él también tuvo que ver en el homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández a fines de marzo pasado.

Ahora se ha dado a conocer que en aquella ocasión la esposa y los hijos de Pablo Lyle, iban con él en la camioneta. Lucas Delfino resaltó que todo ocurrió debido a un error ya que se equivocó de calle al ir manejando.

“Estaba llevando a mi cuñado, su esposa y sus dos hijos al aeropuerto; se nos hacía tarde porque él olvidó su pasaporte. Tuvimos que regresar por el pasaporte y por eso íbamos tarde y me equivoqué en una calle. Intenté darme vuelta en ‘u’. Había muchos autos ahí y esperé a que pasaran y cuando me crucé al carril, casi le pego a otro auto”, comentó en se declaración.

Cabe resaltar que ese auto que mencionada, se trata del vehículo en el que viajaba el hoy occiso Juan Hernández. "Los dos nos detuvimos y cuando lo vi levanté la mano y le dije ‘lo siento’ y me seguí y me detuve en la luz roja. De pronto veo a este hombre (Juan Ricardo Hernández) golpeando mi ventanilla y me dijo 'estás loco, loco', algo así, cuando golpeó mi ventanilla me bajé del auto y le grité ‘no toque mi carro’".

El cuñado de Pablo Lyle manifestó que en ese momento estaba tan molesto que no pensaba con claridad: "no detuve el auto así que cuando me bajé y le dije 'no toque mi auto, no toque mi auto', alcancé a ver que el auto comenzó a seguirse hacia el tráfico, le puse el freno de mano y no recuerdo si lo detuve o lo apagué, nunca cerré la puerta, pero cuando volví a bajarme escuché azotar la puerta de mi cuñado y él se había bajado ya, de pronto volteo y lo veo y me dice ’vámonos, vámonos’ y volteé y vi al hombre tirado en el suelo de espaldas y no sabía qué hacer y él me decía ‘vámonos, vámonos’”, relató.

Ya en el auto Pablo Lyle y Lucas Delfino solamente se miraban sin decir una sola plabaras. Cuando un oficial le pregunta al cuñado del actor: “¿y por qué no se detuvo para ver qué había pasado?”, respondió:

Estaba muy nervioso, no entendía lo que acababa de pasar, nunca vi a mi cuñado bajarse del auto, no vi el altercado, no vi qué pasó.

La defensa del actor originario de Mazatlán, Sinaloa, reclamó hace unos días al juez que aplique una ley estatal de defensa propia para anular el caso contra él. La ley "Stand Your Ground" (Quédate donde estás), vigente desde 2005 en el estado de Florida, permite a una persona que considere que está en riesgo de morir o sufrir daño físico grave, el uso de una "fuerza mortal" simplemente permaneciendo en donde está, es decir, sin tratar de huir del peligro.