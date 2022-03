Cuquita Abarca viuda de Vicente Fernández le dice a Televisa que no está sola y no tiene le miedo

A muy temprana hora, Cuquita Abarca de 76 años de edad, viuda de Vicente Fernández, lanzó un video el cual se publicó en las redes sociales de su fallecido esposo, donde deja en claro, una vez más, que Televisa se quiere pasar de listo lanzando la bioserie no autorizada del cantante.

Y es que tanto Cuquita Abarca, como el resto de la dinastía Fernández, no quiere ningún, pero de Televisa, así como lo habría expresado en el comunicado, donde deja en claro que habrá una pelea legal con la poderosa televisora si la bioserie interpretada por Pablo Montero es lanzada, pues también están molestos con el cantante mexicano a quien consideraron amigo en su momento.

"Quiero decirle al público, que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita, Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre, hicieron una serie desde octubre, ahora la sacaron ahora que ya no está él, pero si él estuviera, me estuviera ayudando, me estuviera apoyando si creen que estoy sola, no estoy sola", reveló la señora Abarca en un video de poco más de un minuto.

Para quienes no lo saben, la bioserie de Vicente Fernández se basó en el libro de la argentina Olga Wornat, quien narra cosas jamás dichas del Charro de Huentitán, algo que no les pareció a la familia del artista debido a cosas turbias en relación con el artista.

Prefieren a Jaime Camil

Como bien se lee en el comunicado, la familia Fernández prefiere mil veces a Jaime Camil quien hará la serie de Vicente Fernández bajo el sello de Caracol y Netflix, pues consideran que el actor hace su trabajo de la mejor manera, además de no tener escándalos en su carrera profesiones.

Aunque Pablo Montero se lleva muy bien con la familia y hasta tuvo el honor de estar en la casa de Vicente Fernández cuando estaba en vida, la dinastía se siente traicionada por participar en esta bioserie que los tiene molestos.

"Dios la bendiga señora cuquita abrazos desde Colombia", "La memoria y la voluntad se deben respetar has sido una dama y todos te seguiremos apoyando", "También existe la justicia divina y su esposo además de ajustarse a la legalidad siempre fue un hombre de valores Vera que todo se acomoda!", escriben las redes.

