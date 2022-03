"Cuquita, estos no tienen llenadera", le decía Vicente Fernández a su esposa sobre la ambición de Televisa

La bioserie "El último rey: el hijo del pueblo" ha provocado una disputa legal entre la familia de Vicente Fernández y Grupo Televisa. La semana pasada, mediante un comunicado de la firma de abogados Del Toro Carazo, representantes legales de la familia Fernández Abarca, informaron que autoridades correspondientes ordenaron a la televisora "no producir, promover y transmitir la ilegal serie".

"El último rey: el hijo del pueblo" es protagonizada por el actor y cantante mexicano Pablo Montero y basada en el libro "El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández", escrita por la periodista argentina Olga Wornat. Cabe mencionar, que hay otra bioserie basada en la vida de "El Charro de Huentitán", producida por Caracol Televisión y estelarizada por Jaime Camil; será lanzada en Netflix y fue aprobada por el mismo patriarca de la Dinastía Fernández tiempo antes de su fallecimiento.

TelevisaUnivisión (empresa donde Grupo Televisa es accionista mayoritaria), dejó muy en claro que la serie "El último rey", producida por Juan Osorio, si saldrá al aire hoy a las 20:30 horas por Las Estrellas.

Ante esto, la señora María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández, emitió un comunicado donde expresó su sentir ante esta controvertida situación.

Previamente, Doña Cuquita había acudido a la tumba de su amado esposo, ubicada dentro del Rancho Los Tres Potrillos (en Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco, México). Estuvo rezando y "pedí, me iluminara en este momento tan triste". Manifestó que la respuesta que obtuvo ante sus plegarias, fue que "debo honrar su memoria y defender sus derechos, es lo que él hubiera esperado de mí y de todos mis hijos que me apoyan. Ni se les ocurra insinuar a esos señores de Televisa que eso no es así".

Doña Cuquita reveló que Televisa quería que Don Chente les cediera sus derechos gratuitamente, para realizar una serie sobre su vida, "y tiempo después le ofrecieron migajas, sin tomar en cuenta su trayectoria".

Vicente no se dejó. Me dijo: 'Cuquita, estos no tienen llenadera'.

La mamá de Alejandro Fernández, "El Potrillo", resaltó que el intérprete de "El Rey" siempre "fue francote" y quiso contar su vida para compartirla con su fiel público. "Lo hizo firmando un contrato con Caracol para que se transmita en Netflix, porque le dieron esa confianza, que no le tuvo a Televisa".

Mencionó que el actor mexicano Jaime Camil fue elegido para protagonizar su bioserie, por ser una persona talentosa, disciplinada y libre de escándalos. "Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa, sin autorización, quiere imponer con base en un libro de una argentina, país que admiro, pero que vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino".

Doña Cuquita dijo que Pablo Montero es "un buen muchacho", pero que él sabe que su imagen "no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre, estaba él participando en los oscurito en la ilegal serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de nuestra familia".

Recordemos que el máximo ídolo de la música mexicana, estuvo hospitalizado en Guadalajara, Jalisco desde agosto pasado y hasta el día de su muerte, el 12 de diciembre de 2021. En ese tiempo, Televisa comenzó a trabajar en la serie antes mencionada. La viuda de Vicente Fernández dejó muy en claro lo siguiente:

Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad.

Asimismo, señaló: "que no me vengan con su cuento, de que es un homenaje con todo respeto para Vicente, es por dinero, robándose su imagen".

Lamentó que los ejecutivos de Televisa, "que se decían amigos y compartieron el pan en nuestra mesa", hayan comenzado, desde octubre del año pasado, "un plan para robarse los derechos de Vicente, cuando no se podía defender al estar grave en una cama de hospital".

María del Refugio Abarca Villaseñor, matriarca de la Dinastía Fernández, "como mujer, esposa y madre", pidió a las autoridades correspondientes no permitir que Televisa "haga lo que le da su gana, con un sentimiento de impunidad que no creo les permitan, por ser tan claras sus ilegalidades y su afán de sacar dinero a la mala".

Por otra parte, el abogado Javier Tejado, uno de los representantes legales de Televisa, comentó en una entrevista con Adela Micha, que "El último rey: el hijo del pueblo" si tendrá su estreno esta noche.

"No nos parece justo que nos van a censurar, sin conocer qué es lo que trae la serie, eso pasó en su momento con 'La ley de Herodes', en la actualidad son otros tiempos y la censura no debe de imponerse".