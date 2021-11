'Curan' Denise Gutiérrez y Yamil Rezc el aislamiento por el Covid-19 con sencillo para filme

Para Denise Gutiérrez, vocalista de la banda Hello Seahorse!, y el compositor Yamil Rezc, popular por participar en bandas sonoras como "007: Spectre" (2015) y "La Casa de las Flores" (2018-2020), crear música desde casa, a la distancia, representó un acto de supervivencia, pues debido a la propagación del Covid-19 se transformó lo que en el pasado se conocía como "la vida cotidiana".

Para realizar "Cúrame", un sencillo que fue construido, grabado y escrito a principios del 2021 y que forma parte del documental "Fruits of labor" de la directora Emily Cohen Ibañez, estrenado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara el pasado octubre, Denise y Yamil no tuvieron contacto físico más allá del tecleo de los dedos de sus celulares.

Sin embargo, comunicarse a través de videollamadas o mensajes de voz y texto representó una reflexión sobre la tecnología para los artistas nacionales, pero reiteran que el mayor placer siempre será tocar en vivo frente a personas.

"A lo largo de estos meses aprendimos muchas cosas; hay algunas que se trasforman pero hay otras que no, como los conciertos en streaming, que están muy padres, pero nunca van a reponer un concierto en vivo; estamos aprovechando las herramientas de la tecnología para seguir haciendo música y con la pandemia se reforzó mucho esto", comentó la soprano de origen mexicoamericano.

Tomando como punto de partida la problemática de la migración en la actualidad, especialmente en el contexto de los embates del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los "dreamers" de aquel país, "Cúrame" surge como parte de una dificultad interna, aseguran los músicos.

“Todos tenemos un poco de la historia que queríamos contar; la idea de hacerlo en conjunto surge, no sólo de ciertas características que queríamos tener en la canción, sino también de que tuviera una postura con esta historia", declaró Yamil Rezc para EL DEBATE.

Busca filme sensibilizar sobre migración

El documental "Fruits of Labor" trata de una adolescente mexicoamericana, Ashley Solís, que sueña con graduarse de secundaria cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos aumenta las redadas en su comunidad y amenaza con separar a su familia y obligarla a convertirse en su sostén económico.

Ambientada en una ciudad agrícola en la costa central de California, el filme es un trabajo sobre el paso a la madurez de Ashley, quien trabaja largas jornadas en los campos de fresa y, durante las noches, en una fábrica de procesamiento de alimentos, que se enfrenta a las fuerzas visibles e invisibles que mantienen a su familia atrapada en un círculo de pobreza.

"Vi el documental, entendí la historia y para mí era muy importante retratar en una canción, de alguna manera y con pocas palabras, la idea primaria de nuestro personaje principal. Me llama la atención la cuestión de la migración y lo que es salir adelante en un país que no es el tuyo.

"Tengo tanto familia mexicana como estadounidense y conozco esta biculturalidad, entendía perfectamente cómo hablaba nuestra protagonista porque así era en casa", mencionó la nominada a los Latin Grammys 2020 en la categoría de "Mejor álbum de música alternativa" por su trabajo "Disco Estimulante".

Finalmente, en palabras del productor musical, trabajar con Denise implicó un trabajo fluido y lleno de "procesos cortos".

"Era una canción que tenía consigo la receta, que era no hacerla sofisticada, sin sintetizadores y que cualquier persona con pocos acordes pudiera reconocer en ella la emoción, algo primitivo, todo iba cayendo solito.

"He vivido otros procesos donde pasas un año y acabas una canción en la que no sale y no sale porque llega a pasar que te juntas con un compañero y no le gusta el resultado final", destacó el nominado al Premio Grammy 2016 por "Mejor Canción Latina" por “No lo había dicho”, del cantante Pepe Agular.

El sencillo se encuentra disponible en todas las plataformas de música digitales. Aquí el link: https://open.spotify.com/search/c%C3%BArame%20denise

