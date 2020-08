Curvy Zelma baja de peso tras salir de Survivor México y llega con tremenda cintura

Tremendo cuerpazo logró la conductora de televisión Curvy Zelma de 29 años tras salir de Survivor México, pues tras varias semanas de competencias intensas, tener que buscar su propia comida en la selva y estar bien mentalmente para no perder la cordura en el polémico reality show, la chica logró romper barreras, además de especulaciones por parte del público quienes creyeron que Curvy Zelma jamás llegaría tan lejos, pero la realidad fue otra, ya que les dio a todos una gran lección.



Aunque la última competencia no fue del todo la mejor de Curvy Zelma se fue con la frente en alto, pero al llegar a México para regresar a su vida cotidiana y atender algunas entrevistas, muchos se dieron cuenta que la también actriz logró bajar de peso y llegó con tremendo cuerpazo, los primeros en darse cuenta fueron sus fans en Instagram, donde la joven recibió todo su apoyo, mientras que el programa Ventaneando le hizo saber que llegó mucho más estilizada pues acudió al vespertino con un sexy vestido el cual resaltó su cintura, además de sus ya famosas curvas con las cuales cautivó a todos los televidentes, quienes le hicieron saber que fue una guerrera en Survivor México, incluso la felicitaron por la perdida de peso que tuvo,aunque como era de esperarse Curvy Zelma jamás ha tenido problemas con su peso, pues ella se más tal cual.



Pero no solo Curvy Zelma se llenó de elogios por su cuerpazo sino por el bronceado que llegó y es que para muchos de sus seguidores se miraba radiante con ese tono de piel el cual resaltaba demasiado en el foro de televisión con los potentes reflectores algo que apenó un poco a Curvy Zelma debido a tantos elogios que tuvo en el programa.

"Hay Curvy me conmoviste con tus palabras en la entrevista con ventaneando y me impulsaste a seguir siendo sonriente por que como dijiste yo también tuve problemas con lo de mi físico y bueno...tu hermosa como siempre estas divina", "Se puso hermosa con Survivor y es linda sensible y muy buena conversadora!", "Me encantó lo que platicaste en Ventaneando. Creo que me hizo admirarte mas", "Que guapa Curvy, muy buena tú entrevista en Ventaneando. Besos y abrazos", le escribieron a Curvy Zelma en Instagram.