Curvy Zelma comparte devastadora noticia de su padre y se desahoga en redes

Curvy Zelma de 30 años de edad, siente un dolor muy grande en su corazón estos momentos, pues reveló que su padre perdió una pierna derivada a complicaciones de una trombosis, la cual se estaba siendo tratada, pero se complicó por lo cual tuvieron que apuntarle dicha parte de su cuerpo.

Fue en redes sociales donde Curvy Zelma dio a conocer la triste noticia y dejó en claro que a pesar de no tener una relación del todo cercana con su padre, siempre ha demostrado empatía con él, por lo cual dejó en claro que no lo dejara solo ante la fuerte situación por la cual está atravesando, pues es bien sabido del gran corazón que se carga la conductora mexicana.

"Tengo una mala noticia y es que anoche amputaron la pierna de mi papá. Estamos con el corazón apachurrado, pues a pesar de no tener una gran relación con el “ es mi papá “ y no lo vamos a dejar solo. Todo comenzó con una trombosis la cual le operaron para limpiar coágulos y al pasar un par de días, su cuerpo había generado más coágulos, lo cual además de ser peligroso, limita la oxigenación y básicamente ya no llegaba correctamente", escribió en redes sociales.

Aunque en estos días se le había visto muy activa en sus redes sociales, Curvy Zelma al parecer trató de ocultar el delicado problema familiar para no preocupar a sus fans, pero tras la operación sintió que era necesario el hacer saber a sus seguidores como estaban las cosas en su familia.

"Ayer tuvo una segunda operación para tratar de salvar la pierna pero no quedaba más que amputar. Todo este proceso está siendo doloroso y crudo. Quiero pedirles si saben de fundaciones, prótesis, terapias y demás apoyos, todo lo que pueda servirnos en estos momentos se los agradecería muchísimo!! Escríbanlo aquí Plz!. ( lo expongo porque uno no sabe quién está viendo lo que sube a sus redes y de pronto salen buenas ideas o ángeles que apoyan en el camino)", escribe la también cantante.

Cabe mencionar que Curvy Zelma se ha convertido en una mujer muy popular en las redes sociales desde hace tiempo debido a que siempre ha roto estereotipos de belleza.