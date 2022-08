Curvy Zelma con bikini negro presume que las mujeres de curvas grandes tienen más de donde agarrar

Curvy Zelma de 30 años de edad, de nueva cuenta causó revuelo a su antojo como solo ella sabe, prueba de ello fue haber aparecido en redes sociales con un bikini en color negro demostrando que las mujeres de curvas grandes como ella tienen más de donde agarrar dejando en claro que son lo de hoy.

Y es que en más de una ocasión la guapa de Curvy Zelma se ha convertido en un icono de la mujer verdadera, es decir, alguien que muestra su cuerpo sin filtros, con mucho orgullo, además de seguridad, dejando en claro que también se puede tener un cuerpazo si se tiene algunas tallas más.

"Tú es de l'art Eres arte. Cada centímetro de ti es arte y no permitas que nadie te diga lo contrario. Solo por que algunas personas no sepan apreciar el arte no quiere decir que no lo seas. Todo depende de con que ojos lo miramos, no?. Asegúrate de verte con ojos de amor", escribe Curvy Zelma en la publicación.

Para quienes no lo saben dentro de su ascenso a la fama, Curvy Zelma tuvo que enfrentar muchos problemas, entre ellos los estereotipos que le marcaban otras personas que para ser famosa no solo se necesitaba talento, sino un cuerpazo, situación que la desanimaba, pero ahora está muy feliz porque ha logrado romper con esas etiquetas.

Si echas un vistazo a todas las publicaciones de la también cantante mexicana, podrás darte cuenta de que en efecto tiene fotos muy atrevidas donde deja al descubierto sus imperfecciones, pero se le ve sensual como solo ella sabe, además de unos pensamientos que sorprenden a muchos, en especiales a mujeres que tienen que luchar a diario con la aceptación de su figura.

"Curvy quizá no leas esto pero creeme que con estas publicaciones que haces me ayudas muchísimo, yo sufro de anorexia", "Porque no abres un onlyfans, te iría genial y mostrarlas más de esas seguridad para personas que aún se sienten mal con su cuerpo", escriben las redes sociales al cuerpazo que se carga.