Curvy Zelma con tremendo cuerpazo en vestido lleno de lentejuelas

Curvy Zelma de 29 años de edad y nacida en la Ciudad de México de nuevo dio que hablar en redes sociales, esto después de haber llegado al más de medio millón de seguidores en Instagram, por lo que decidió celebrar con un vestido en color blanco lleno de lentejuelas, con el que se miraba demasiado espectacular, pues no es sorpresa que a Curvy Zelma le encanta ser la reina del glamour.

Fueron varias fotos las que subió Curvy Zelma a sus redes sociales, donde se le ve con el increíble vestido blanco lleno de lentejuelas con el cual desató la locura, ya que no solo se miraba glamorosa, también derrochaba esa belleza y seguridad que muchas chicas desearían tener, en especial por las curvas de impacto que se carga la bella Curvy Zelma, nacida en la Ciudad de México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero Curvy Zelma no solo compartió fotos de su outfit, también realizó una transmisión en vivo, donde agradeció tanto apoyo por parte de sus fans, quienes la felicitaron ser una mujer con mucho porte y sobre todo con una seguridad, es por eso que durante su transmisión, incluyo a algunos de sus fans, quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.

Soy la misma mujer de antes, solo que ahora sé lo que valgo, lo que quiero y lo que merezco. Trazzzzzzs pónganse su corona y dense su valor, escribió Curvy Zelma en la foto, donde posó muy guapa, pues siempre le han dicho a la conductora que con lo que sea se ve de maravilla, pues la naturalidad de su rostro, cautiva a cualquiera.

"Divinaaaaaaaa, me encanta tu cuenta. Cuando la veo me siento reconfortada con tus palabras", "Cómo le hago para que todo lo que leo y veo en ti haga efecto en mi, así, de empoderada, de feliz, de aceptada, de hermosa", "Tienes una enorme personalidad", "Eres una mujer hermosa y admirable, te mandamos un abrazo con mucho cariño, mis hijas son tus fans", le escriben a Curvy Zelma en redes sociales.

Curvy Zelma con su espectacular vestido lleno de cristales con el que cautivó a todos/Instagram

La fama de Curvy Zelma no solo se ha dado por las redes sociales, sino que explotó por medio del reality show, Survivor México, donde muchos pensaron que sería la rival más débil, pero Curvy Zelma les tapó la boca, pues en toda la competencia jamás se dio por vencida, por lo que se convirtió en una mujer muy admirada.

Soy la octava eliminada de Survivor México y la verdad es que fue una experiencia es porque sigo tocando esta tierra de Survivor México que vale mucho la pena estoy muy contenta la pase muy muy bien hice grandes amigos sin duda es una experiencia que, no sé por qué entré en su momento creo que estoy loca...", dijo Curvy Zelma cuando fue eliminada del reality show, donde muchos pensarían que llegaría a la final.

Curvy Zelma no solo se ha convertido en un ejemplo a seguir en redes sociales, sino también en una especie de motivadora de vida, pues no hay día en que Curvy Zelma no comparta mensajes, con los cuales motive a sus fans, quienes le piden consejos para ser mujeres más seguras.

Libre cómo las Frozen. Perris como la maléfica si me quieren dañar. Entrona como la Mulán. Con mis tacones bien puestos como la cenicienta para subir cada vez más. Golosa como Blanca Nieves y muy dicharachera. Y tú curvylover con cuál te identificas?! hombres también díganme personajes, escribe Curvy Zelma para sus fans en redes sociales.

Cabe mencionar que Curvy Zelma jamás se ha metido en problemas, pues es una chica que no le gusta estar en líos, ya que ella prefiere que se le reconozca por su talento, y no por estar en problemas con otras celebridades, debido a que sabe muy bien como se maneja el polémico mundo del espectáculo.