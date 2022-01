Curvy Zelma desde el sauna comparte con mucho amor las celulitis de su cuerpo

Una vez más Curvy Zelma de 30 años de edad abrazó con mucho amor sus imperfecciones y las presumió en redes sociales, prueba de ello fue una foto donde se le ve mostrando sus celulitis desde el sauna, pero eso no fue todo, pues quiso acompañar con un mensaje como se debe amar el cuerpo ante todo, no importa lo estético.

Resulta que por años la conductora mexicana, ha lidiado con tener un cuerpo estético para ser aceptada por el público, pero el tiempo hizo más sabia a la guapa Curvy Zelma, quien hoy no solo se ama tal cual, sino que tiene a un público que la ama tal cual.

"Y pensar que antes buscaba todo lo que me hiciera deshacer mi persona, todos los masajes, dietas, pastillas e inventos que solo lograban desvanecer mi autoestima y hacerme sentir bien cuándo llegaba a la “meta” y cuándo regresaba a lo que era sentía que todo había sido mi culpa que yo estaba mal y que mi cuerpo estaba mal, que si no lo logré fue porque no tenía fuerza de voluntad y la culpa me acompañaba en cada momento y saben qué?...Me iba peor y saben porqué? Porque nada que no venga con amor, empatía y respeto hacia uno mismo funciona NADA", escribe Curvy Zelma.

Como era de esperarse los fans de esta artista de inmediato reaccionaron y quedaron fascinados por esas palabras tan motivadoras que se carga esta bella mujer quien también es considerada una experta en moda por la manera tan elegante en que siempre se viste.

"Gracias zelma por esas palabras yo trato y trato y lo bajo lo hago como tú dices y luego regreso a ser esa mujer corpulenta, pero ahí vamos hay que aceptarse como uno es tqm zelma", "Eres una mujer admirable y tofo lo que mencionas son etiquetas sociales que nos limitan como mujeres la aceptación es lo esencial", le escriben a Curvy Zelma.

Otra de las cosas por las que admiran a esta mujer ha sido por el talento que se carga y es que es un estuche de monerías, pues todo le sale muy bien, desde la conducción hasta pararse en un escenario para cantar todo le sale espectacular.

Cabe mencionar que la artista también es muy querida por ser una mujer alejada de los escándalos pues no le gusta meterse en problemas con nadie.

