Curvy Zelma en bañador azul feliz de tener celulitis y estrías como cualquier mujer

Curvy Zelma de 30 años de edad, vuelve a dar cátedra de amor propio, pues se dejó ver en la playa con un bañador azul, donde sus estrías y celulitis, fueron el centro de atención de sus fans quienes la felicitaron por siempre sentirse orgullosa de sus imperfecciones, pues no tiene complejos de ningún tipo.

Fue en Los Cabos, donde Curvy Zelma causó euforia total con su figura, además su bello rostro de nueva cuenta deja en claro que son pocas las mujeres de la industria del entretenimiento que son bonitas al natural como ella, pues le encanta aparecer en fotos, sin maquillaje.

"Hermosa, bella y sensual saludos cordiales, hermosa mujer bonita tarde", "Tú lo has dicho eres hermosa y siempre serás hermosa y te gusta tu cuerpo así como eres aplauso eres una reyna @curvyzelma", "Te ves bien sabrosa mi novia @curvyzelma te fuiste de vacaciones y no me invitaste", escriben los fans de esta famosa mujer.

Otra de las cosas que notaron los fans de la conductora mexicana, fue que tomó un bronceado espectacular, pues cuando la vimos en Survivor México la famosa siempre andaba con una piel tostada, la cual se le miraba muy bien, pues sus fans se lo dijeron, ahora que va a playa trata de tomar el mismo tono cuando es necesario.

Para quienes no lo saben, fue en ese reality show, donde el público pudo conocer más a esta guapa mujer, quien siempre se ha caracterizado por ser empoderada en todos los aspectos, y es que siempre luchó por sus sueños, los cuales se han ido concretando poco a poco.

Su hermana amiga y confidente

Curvy Zelma no se fue sola a Los Cabos, la acompañó su hermana Linda Cherem quien es una chef muy popular y se le ha visto de invitada en programas de Imagen Tv, lo que sorprende de estas dos mujeres, es que son completamente diferentes en todos los aspectos desde su imagen, hasta la manera de pensar, pero las dos se aman mucho, pues basta con ver sus publicaciones en redes sociales donde casi siempre andan juntas de paseo.

