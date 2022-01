Curvy Zelma en bañador de dos piezas sigue conquistando Oaxaca a lo grande

Curvy Zelma de 30 años de nueva cuenta causó euforia total entre sus fans, al aparecer con un bañador de dos piezas en colores fuertes y disfrutando al máximo de Oaxaca con el que desbordó pasión total como siempre pues es bien sabido que la belleza de esta mujer puede provocar a quien sea de sus seguidores.

Al momento de la redacción la foto de Curvy Zelma alcanzó más de 40 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber que se ve como una verdadera diosa, además la famosa siempre ha sido admirada por mostrarse al mundo tal cual, al natural sin ningún filtro, ya que le encanta ser auténtica.

"Simplemente, una mujer hermosa", "Hermoso paisaje, hermosas fotos y más hermosa tú Curvy", "Es un hermoso lugar, la vista es increíble. Disfruta mucho Bebé", "Por favor Alana, nunca te vayas a operar de nada, así estás muy linda", "Ya vimos que te quieres tal y como eres eso nos encanta a todos porque nos identificamos, pero ya para", le escriben a la famosa en la foto.

Para quienes no lo saben desde hace tiempo Curvy Zelma se fue a Oaxaca varios días donde ha disfrutado al máximo su estancia, y es que ella quiso empezar el año teniendo recuerdos invaluables y lo logró con este maravilloso viaje donde se ha conectado con las maravillas de la naturaleza.

Otra de las cosas por las que esta conductora mexicana es muy querida por sus fans, es por no estar en guerra con nadie, es decir no es una mujer escándalo, ya que quiere ser reconocida por su carrera y no por problemas ajenos, si mencionamos algunas cosas de las cosas buenas que tiene esta artista te podríamos decir que el cantar es una de ellas, porque tiene una voz gloriosa, incluso ganó en la competencia Quiero Cantar de Venga la Alegría.

Cabe mencionar que dicha mujer también se ha ganado el elogio de sus fans por su manera tan fashion a la hora de vestirse, pues ella puede convertir una simple falda en algo majestuoso, debido a que sabe muy bien como combinar la ropa.

Algo que esperan ver sus seguidores este 2022 es verla de lleno en algún proyecto televisivo, ya que tiene mucho potencial para brillar.

