Curvy Zelma en lencería blanca desea un feliz miércoles a sus fans

Curvy Zelma desató la locura en sus redes sociales, ya que apareció como nunca antes la habíamos visto en lencería y con una mirada seductora con la que dejó a todos con la boca abierta, pues es un hecho que cuando la mujer se lo propone puede ser toda una bomba.

La foto de la conductora de Venga la Alegría fue publicada a muy temprana hora, donde le deseó a sus seguidores un muy buen día, pero fue ella quien se los alegró al aparecer muy sexy en su Instagram, donde se le ve con la lencería en color blanco con la que al parecer pasó la noche.

¡Buenos días mis #CurvyLovers! ¡Espero tengan un miércoles lleno de luz y buena vibra! ¡Respóndanme con el emoji que los representa este día!, escribió Curvy Zelma en la foto la cual ya rebasó los mil likes.

Mientras tanto los internautas también le desearon un buen día a la mujer fashion, quien es famosa por su manera de vestir en Venga la Alegría, donde ha sido elogiada por opacar en más de una ocasión a sus guapas colegas.

"Muchas gracias corazón te deseo un día extraordinario a ti también y te mando un beso gigante", "Que tengas un día shubidubi y morrocotudo guapota", le escriben a la guapa mujer que desata la emoción de todos.

Recordemos que hace unos días Curvy Zelma quien es de unas sexys curvas le pidió a sus seguidoras que se amen, que se entiendan y se respeten, pues no quiere que ninguna mujer se sienta menos con su apariencia, por lo cual decidió mandarles un mensaje muy inspirador a todas las mujeres.

"¡A ti que estás dudando de ti misma y que no puedes ni verte al espejo a ti te digo que busques dentro de ti que te construyas bien fuerte y que veas la maravillosa mujer que eres ! A ti que te comparas con otras a ti que no sales para que no vean tu cuerpo a ti que no encuentras amor propio!! A ti te digo que te quiero y que quiero que te quieras", escribió la animadora en Instagram.

