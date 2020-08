Curvy Zelma les baila fuerte y sensual a sus compañeros de Survivor México

Curvy Zelma se vuelve a llevar los elogios de sus fans por una razón muy atrevida y fue gracias al baile que realizó en el reality show Survivor México, donde la guapa mujer se ha convertido en una de las favoritas desde que inició el proyecto, pues no se ha dejado de nada, ni de nadie y es que si algo pensaban los televidentes es que fuera una de las rivales más débiles, pero sucedió todo lo contrario, ya que le ha puesto todas las ganas del mundo a la competencia que le ponen a la chica de 29 años quien es toda una guerrera.

Resulta que Curvy Zelma decidió bailarles a sus compañeros de la tribu Kuaukali, donde es la más extrovertida de todos, por lo que se puso a enseñarles sus mejores pasos de baile a pesar de haber tenido batallas muy difíciles durante los últimos días, ella trata de animar siempre a su equipo y lo logró gracias a sus movimientos sexys, pues para los que no saben más de un de sus seguidores están enamorados de ella por lo que no se pierden nada de lo que Curvy Zelma hace en el programa.

En el vídeo se puede ver a Curvy Zelma bailando con un top lila y un short negro con el cual enseñó su ya apreciada figura, además la también conductora de Venga la Alegría comentó en su publicación que nadie debe perder su esencia, por lo que es otra de las razones por la que sus fans la quieren y es porque siempre motiva a quien sea con sus palabras, ya que ha tratado de hacer sentir bien a sus seguidores cuando están pasando por un mal momento.

"Me encanta ver como todos los frustrados se desquitan por acá, tu sigue siendo tu Curvy, nadie te apaga", "Así es! Porque todos tienen derecho de celebrar como más les plazca", "Que bueno que célebres y festejes, el equipo amarillo esta lleno de mala energía. No sé por qué se cambiaron a Alex para ese equipo de amargados", "Festeja todo lo que te plazca me encantan tus bailes", "no veo el momento en que comiencen a criticarla y echarle tierra ....eso mamonaaaaa que les arda tu baile jajaajjajajajjaja", le escriben a Curvy Zelma.

Curvy Zelma se ha entregado con todo en la competencia/Instagram

Hasta el momento el vídeo de Curvy Zelma lleva más de 65 mil reproducciones y los elogios siguen, pues no es una sorpresa que sus fans le manden todo tipo de mensajes desde que gane la competencia hasta lo bella que luce sin verse arreglada pues la ganadora de Este Es Mi Estilo no solo sabe cambiarse bien cuando está en Venga la Alegría sino que es muy bella aún estando en fachas, además se ha convertido en un ejemplo a seguir.

Otra de las.cosas que Curvy Zelma ha demostrado en Survivor México es que es una mujer muy leal a su tribu y que le encanta hacer equipo con ellos para ganar los retos, y es muchos haters la han acusado de solo ponerle animos a las pruebas, pero que jamás las ha ganado de buena manera, pero siempre ha estado feliz al ver cómo sus compañeros han ganado las batallas, ya que algo que siempre la ha caracterizado es que es una mujer que se siente feliz por ver ganar a los demás, dejando en claro que las envidias no van sobre ella.

Huella es lo que ha dejado Curvy Zelma en las competencias/Instagram

Por si fuera poco Curvy Zelma quien se ha convertido en tendencia en Twitter por las acciones que comete en Survivor México también se ha ganado unos cuantos enemigos y no entre sus compañeros del reality show, sino por parte de los haters, quienes están furiosos por ver cómo festeja Curvy Zelma sus logros y es cuando lo hace bailando o cantando, algo que ella ha dicho no importarle y lo seguirá haciendo pues para ella es muy lindo gozar las cosas en su momento, así es que ya les dijo que no se guardara nada, ya que prefiere demostrarlo.

Curvy Zelma es una mujer demasiado bella/Instagram



Su fama sigue aumentado



Otra de las cosas que ha llamado la atención de Curvy Zelma es que sus seguidores van que vuelan en Instagram, ya que siguen aumentando, actualmente la mujer cuenta con más de 400 mil seguidores, quienes son testigos de todo lo que ha logrado Curvy Zelma, desde haber ganado Este Es Mi Estilo, hasta convertirse en una mujer de admiración por ser de curvas grandes, pues es muy sabido que la figura de Curvy Zelma es de talla grande y es una de las famosas que no tiene ningún complejo con si figura, al contrario ha logrado que varias de sus seguidoras se acepten como son, algo que la ha hecho muy feliz y es que es lo que desea Curvy Zelma que todos sean felices.

Curvy Zelma sigue arrasando con su popularidad en redes sociales/Instagram

¡Recuerden que debemos amarnos y aceptarnos tal y como somos para demostrarle al mundo que no hay nada que impida lograr nuestros sueños!, escribe Curvy Zelma en sus redes sociales cuando trata de amor propio, algo que llena de satisfacción a sus fans, quienes le han dicho que es una guerrera, debido a la manera que enfrenta al hate cuando comparte algo.

En Venga la Alegría de inmediato se ganó al público, incluso los televidentes le hicieron saber a la producción que la quieren de lleno en el programa, pero como se está diciendo fue elegida para formar parte de Survivor México por lo que muchos esperan verla pronto en el matutino donde más de uno se ha divertido con las ocurrencias que dice en el programa, además sus compañeros le han demostrado que la quieren mucho, pues dentro y fuera de cámaras se la pasan de maravilla dejando en claro que no tiene problemas con nadie.

