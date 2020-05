Curvy Zelma opaca a Cynthia Rodríguez y Annette Cuburu con su ropa

Zelma Cherem, mejor conocida en la pantalla chica como Curvy Zelma, tiene a todos con la boca abierta y no por sus ocurrencias en el programa Venga la alegría, sino por opacar a sus compañeras en cuanto a su manera de vestir.

Como todos Zelma ganó el programa Este es mi estilo, donde dejó en claro que sabe vestir muy bien, por lo que cada que acude al matutino, deja a más de uno con la boca abierta debido a que sabe combinar muy bien los colores y texturas de sus diseños.

Y es que Cynthia Rodríguez y Annette Cuburu tenían un estilo único como conductoras, pero tras la llegada de Curvy los internautas han dicho que la mujer pone frescura y moda al programa, por lo que sus colegas quedaron en segundo plano.

"Curvy me encanta verte en el programa ojalá te dejen siempre aunque a muchos les duela jejeje tú muy bien", "Con el respeto que me merecen tus compañeras no te llegan a los talones de lo guapa que estás", le escriben a la conductora.

Por si fuera poco contrario a otras conductoras que han estado en Venga la alegría, Zelma fue de las pocas presentadoras que se adaptó y se llevó muy bien con sus compañeros, ya que lo demostró a cuadro.

Cabe mencionar que el programa de Tv Azteca ha sufrido varios cambios, desde que su productor original salió del proyecto para dedicarse a otros asuntos.

