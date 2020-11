Curvy Zelma orgullosa de sus celutitis las presume en redes

Curvy Zelma de 29 años de edad, de nuevo presumió el amor propio que le tiene a su cuerpo, pues como es bien sabido es una mujer de curvas grandes, por lo que en varias ocasiones a derretido las redes sociales con la belleza que se carga, pero como cualquier mujer demostró que tiene imperfecciones.

Fue en Instagram donde la bella Curvy Zelma aparece con un short y una blusa en color blanca, pero lejos de enfocarse en el outfit de la conductora, quien para muchos viste de maravilla, ella decidió darle prioridad a sus celulitis, pues es bien sabido que Curvy Zelma ha sido blanco de criticas por parte de los haters, pero a ella no le importa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Recordatorio De Amor Propio: El cuerpo ideal es el tuyo. Así con su celulitis y sus estrías. hay posiciones dónde se marca más y qué?! Sigues siendo bella y bello mi curvylover", escribió Curvy Zelma en su foto la cual alcanzó más de 54 mil fotos, mientras que sus fans lejos de criticarla apoyaron la filosofía que tiene la animadora.

"Tienes toda la razón curvy yo tengo una cicatriz que me apenaba y usaba manga larga pero ya no! Debemos aceptarnos tal cual somos, amarnos y que no nos importe lo que digan los demás", "Estoy de acuerdo curvy nadie es perfecto y somos hermosas como estamos así que tú eres guapísima", le escribieron a Curvy Zelma por lo que transparente que es no solo en una sino en varias de sus fotos.

Y es que desde que entró a Survivor México donde la famosa dio todo para quedarse en la competencia, muchos internautas la consideraron una mujer débil que no daría todo en las batallas, pero Curvy Zelma tapó bocas, pues nunca se rindió, ganándose el respeto y admiración del público.

Curvy Zelma presumió sus celulitis/Instagram

Incluso para quienes no lo saben Curvy Zelma lejos de sentirse incomoda con sus atrevidas curvas se siente muy emocionada, pues en una ocasión aseguró que le gusta su físico el cual es muy parecido al de Chiquis Rivera y Jenni Rivera, por lo que mandó un mensaje en sus redes sociales.

Quién más podría alimentar a un país entero!Gracias a la pura sobrosura que se está acumulando en su cuerpo cortesía Covid... Y honestamente ni ganas de hacer ejercicio tengo al contrario tengo ganas de comer pura cosa sabrotza como yo jaja y no solo ganas lo hago peeeero ya me encomendé al dios del curvy fitnes y tengo esperanza en lograrlo... mana @chiquis...", escribió Curvy Zelma en Instagram.

Por si fuera poco Curvy Zelma no solo es una mujer admirada por su manera de ver las cosas, sino también por todo lo que ha logrado en la televisión, ya que desde su incorporación a Venga la Alegría se ha convertido en un ejemplo para las mujeres, pues ella djoi en su momento que antes de ser famosa la limitaron mucho.

Si quise alguna vez hasta decir que hago aquí, que hago en este mundo si soy gordìsima, si me siento mal, si no me siento cómoda, si me escondo al baño, si me critica la gente, si se burlan de mi y eso desde chiquita, la gente es cruel y se burlan de ti dijo Curvy Zelma dijo en Ventaneando.