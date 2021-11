Curvy Zelma se arma su propio strapless de látex y se convierte en la reina de la moda

Una vez más Curvy Zelma te vuelve a dar los mejores tips de como ponerse un strapless de látex con el cual robaras miradas de todo tipo y es que la artista no se anda con juegos cuando desea verse a la moda, es por eso que usó este vestido con una camisa manga larga con el cual se miraba espectacular.

CurvyTip A veces tenemos eventos y no sabemos que ponernos y no queremos gastar.

Aquí les dejo una idea con ese vestido con mangas que nunca te pones. esconde las mangas ( a mi me aprietan ) y mete una camisa por debajo o un cuello de tortuga, esconde las mangas dentro del mismo vestido y se convertirá en un tipo strapples único , agrega unos zapatos llamativos y listo! Ofni resuelto para @pretamexico . Cómo lo harías tú? Maquillaje y Peinado @orlando_makeup #curvyzelma #curvylovers #curves #ootd #curvytips #love, escribe la famosa.

Además, la conductora mexicana usó un peinado recogido, con el cual le da más vista a su bello rostro, pues por si muchos no lo saben tiene un rostro divino el cual luce a cada momento con o sin maquillaje, además siempre trata de darle los mejores consejos a sus fans de todo tipo, pues qie esten bien es prioridad para ella en todo momento.

"Mana me recordaste a betty bop que hermosa amo como se te ven esos colores necesito tus consejos de moda", "@curvyzelma todavía falta más , ave fénix resurges cada día, felicidades", "Te admiro eres una mujer muy bella y talentosa", le escriben a Curvy Zelma sus fans quienes se emocionan demasiado.

Otra de las cosas por las cuales los fans de Curvy Zelma están contentos, ha sido por el éxito que ha tenido Venga la Alegría en la competencia Quiero Cantar, donde logró quedarse una semana más debido al talento que tiene para cantar.

Mujer Soltera

Aunque Curvy Zelma es una mujer soltera, sus fans desean saber si hay algún galán por ahí, pero su prioridad ha sido su carrera por lo que no ha tenido mucho tiempo para el amor, aunque pronto podría llegar.

