Curvy Zelma se caracteriza de la protagonista El Pecado de Oyuki e impacta a todos

Curvy Zelma de 30 años de edad emocionó a sus fans y a unas cuantas generaciones del pasado al caracterizarse del personaje principal de la telenovela El Pecado de Oyuki, la cual fue protagonizada por la actriz Ana Martín en el pasado, obteniendo un éxito internacional con el personaje de Oyuki, por lo que ahora la joven le hizo honor.

Fue en Los Reyes del Playback donde Curvy Zelma decidió convertirse en Oyki con todo y su kimono en color verde menta, además de tonos rosas muy parecidos al salmón, por si fuera poco una peluca al igual que un maquillaje muy exótico fueron parte de la caracterización.

Incluso la también conductora mexicana se comparó con la misma Mulan de Disney, pero fue el público quien decidió elegir con quien tenía más parecido, pero fue Oyuki con quien se quedaron, pues se parecía mucho más a ella, además recibió muchos likes.

"Wooow quedaste presiosa, no pude ver el programa", "Te pareces más a Oyuki Zelma, cuídate te amo y te quiero mucho. Deseo de todo que estés bien y que Dios te acompañe y te bendiga", "Me Recuerda a Ana Martin el la novela el pecado de Oyuki", "Me encanta como te atreves a usar de todo... Como dice Belinda sin miedo al éxito", escriben las redes.

Otra de las cosas por las que Curvy Zelma siempre recibe buenos comentarios, ha sido por lo trabajadora que es, pues siempre está buscando nuevos proyectos que la mantengan activa, en este caso decidió participar en la competencia Reyes del Playback donde lo ha dado todo con tal de salir adelante, pues es una mujer de retos.

La guapa mujer también es querida por vestir de una manera espectacular, pues hay quienes no lo saben, pero hacer looks de vanguardia es algo muy sencillo para ella, basta con echar un vistazo a sus redes sociales donde podrás ver todos los vestuarios que se carga, y es que le encanta modelas desde outfits muy básicos para andar en casa, hasta vestidos de noche con los que se ve como una verdadera diosa.

Cabe mencionar que maquillarse también le va muy bien, ya que hace unas combinaciones muy llamativas.

Leer más: ¡Caótica! Kim Kardashian sorprende con un atuendo de cintas de advertencia firmado por Balenciaga