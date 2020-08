Curvy Zelma se va de Survivor México y las redes sociales entran en discusión

Pasó lo que todos temían en Survivir México, y fue que eliminaran de la competencia a Curvy Zelma la competidora más fuerte del realiy show, ya que la conductora de Venga la Alegría siempre lo dio todo, pero esta vez las cosas no salieron como ella hubiera querido, pues fue vencida por Bernardette y Alex Sirven.

Resulta que Curvy Zelma debía sostener con una especie de raqueta una esfera con la cual no debía caer al piso y aunque se escucha fácil debía hacerlo dando unos largos pasos sobre unas piedras, pero en el primer paso la bella mujer perdiói el equilibrio en su mano, por lo que la esfera cayó de la raqueta poniendo en problemas a Curvy Zelma, pues dicho incidente la llevaría de inmediato a la cuerda floja de la eliminación.

Aunque muchos internautas pensaron que Curvy Zelma sería salvada o que las reglas pudieran haber cambiado durante esa competencia, ningún milagro salvó a la mujer quien para sus fans viste como ninguna ya que lo hace de una manera muy sexy, pero desafortunadamente el error de perder el equilibrio con la esfera la llevó de inmediato hacer eliminada de la competencia.

Que les digo, los quiero, los aprecio, los admiro, los respeto los veo mira enormes se ven bien fuertes y estuve aquí, sigo aquí con ustedes y llegué bien lejos y todos ustedes me apoyaron porqué les iba copeando que hacían, iba mejorando y me voy con ganas de ser mucho mejor, me voy con mucho más estabilidad, me voy más competitiva me voy demostrándome a mi cosas increíbles, dijo Curvy Zelma en su despedida.