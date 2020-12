Curvy Zelma sorprende con su perdida de peso y logra figura de diosa

Zelma Cheram, la famosa Curvy Zelma de 29 años de edad, tiene a todo mundo hablando de ella por una razón increíble, pues la conductora al parecer se sometió a un régimen para bajar de peso, y perdió sus bellas curvas para convertirse en una mujer fitness, pues una foto subida a su Instagram, fue la prueba de que la chica es otra con su nueva figura, con la cual desató la locura , por el cuerpazo.

En la imagen se puede ver a Curvy Zelma con un pantalón de mezclilla y un top de manga larga con el cual deja al descubierto la figura que se carga, pues se le miraba una cintura demasiada pequeña, además de un abdomen plano con el cual se ve fabulosa, ya que la mujer antes era de talla grande, pero ahora Curvy Zelma parece otra chica esto podría ser a base dieta y ejercicio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Ya no se ve Curvy!!! Ahora se ve flaquyzelma", "Curvy quiero una faja para mi cintura de gallina", "Oye, cálmate... #Survivor te puso como Nueva", "Impresionantemente hermosa, tienes un cuerpo bellisimo", "Que bella cinturita de avispa @curvyzelma extraño verte en algún programa", "a no te pongas tus fajas.. Así te vez hermosa.. Mejor has ejercicio para que se te disminuya la pancita y luzcas abdomen de 10", le escribieron a Curvy Zelma.

Lo que también llamó la atención es que Curvy Zelma al parecer se dejó el bronceado que logró en Survivor México, pues ella lo sigue portando con mucha elegancia y es que muchos internautas aseguran que el bronceado no es para todos, pero a Curvy Zelma se le ve de maravilla, además aseguran que fue ese reality el que ayudó a la animadora a bajar de peso.

Si vamos al pasado Curvy Zelma entró al reality show con algo de peso, incluso muchos pensaron que sería el rival más débil de la competencia, pero ella les demostró todo lo contrario y tapó bocas pues llegó muy lejos además muy orgullosa dijo que las de peso grande saben moverse muy bien en cualquier lugar, además ella se ha ganado el respeto de todos por la manera en que dio guerra la guapa mujer.

Curvy Zelma también se ha convertido en una mujer elogiada por lo transparente que es, ya que siempre transmite buena vibra y emociones en todos los aspectos, pues siempre ha tratado de ser una mujer muy honesta en todo lo que hace algo que apoyan demasiado sus fans, pues consideran que otros artistas no tienen la misma calidad humana que ella.

Curvy Zelma le dijo adiós a las curvas y es otra chica/Instagram

La también cantante ha logrado que sus fans pierdan sus miedos, pues ella ha mostrado las imperfecciones de su cuerpo, las cuales la molestaban en el pasado, pero ahora Curvy Zelma se acepta tal y como es, pero no por eso no ha dejado de cuidarse, ya quiere ser un ejemplo para muchas mujeres.

Las reflexiones que Curvy Zelma lanza en redes son otro de los factores por los cuales sus fans la aman cada vez más y más, pues cada mensaje que lanza, les llega al corazón a sus seguidoras, quienes le dicen a la artista que se ha convertido en un ejemplo a seguir para ellas, pues desean lograr lo que Curvy Zelma hizo para llegar a la fama y fue 'picar piedra', desde muy joven.

Cabe señalar que Curvy Zelma sigue sembrando éxitos en el mundo de la farándula, basta con verla en Todos Quieren Fama, donde la guapa mujer es juez y ha logrado conquistar al público por la manera tan encantadora en la que da su sentencia a los participantes quienes se llevan muy bien con ella.

Recordemos que Curvy Zelma ha realizado varios proyectos en la pantalla chica uno de ellos y con el cual se dio a conocer fue en Este Es Mi Estilo, donde la guapa mujer ganó la primera temporada.