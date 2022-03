Cynthia Híjar es amenazada de muerte tras acusar al "Tío Rober" de abusador

México. La artista escénica y pedagoga Cynthia Híjar es amenazada de muerte tras acusar a "Tío Rober" de ser un abusador, se comparte en varios portales de noticias.

Roberto Andrade, mejor conocido dentro del gremio del standup como “Tío Rober”, fue acusado de abusar sexualmente de una mujer, y tras hacerse público esto se ha desatado una fuerte polémica al respecto dentro y fuera de las redes sociales.

Tan complicada se puso la situación que incluso internautas exigen que el comediante no estuviera presente en el Vive Latino 2022, donde habría sido invitado como parte del programa de esta edición con "La Hora Feliz".

"Tío Rober". Foto de Instagram

Pero ahora lo que ocupa la atención de todos es que Cynthia Híjar denunció que durante los últimos días ha recibido diversas amenazas de muerte y violación, y es que recuérdese que ella denunció en Twitter días atrás al citado comediante como su presunto agresor sexual, así como por hacer apología de la violación a través de sus programas de radio.

"Tío Rober" narró en un podcast que a pesar de haber reconocido que la mujer no estaba consciente, continuó con la agresión sexual.

“Yo ya traía el condón puesto, fueron como 10 segundos en que mi moralidad me empezó a dar vueltas a la cabeza y dije ‘realmente ella me dio permiso’. Sí lo hice, sí me la cogí como un minuto y dije ‘no, no está chido porque no está reaccionando’ y dejé de hacerlo”, confesó el comediante.

Desde entonces, la mujer ha recibido todo tipo de comentarios y amenazas tanto de muerte como sexuales a través de diversas redes sociales, por lo que ha expresado que teme por su integridad, privacidad y vida.

Pero la situación ya ha comenzado a afectar seriamente a “Tío Rober”, puesto que en redes se pide que se cancele su participación en Vive Latino a celebrarse próximamente en CDMX, tras su confesión de abuso sexual.

Roberto Andrade Cerón es el nombre real del comediante y en su misma confesión que hace en el podcast refiere: "estábamos echándonos unos mezcales. Nos fuimos a la cama, nos seguimos besando, nos desnudamos. Ella ya estaba muy peda, yo también. Entonces al momento de ya empezar a coger me paro por un condón y cuando volteo ella ya estaba dormida.”,

Hasta ahora el popular comediante y guionista no ha hecho comentarios respecto a la denuncia que interpuso en contra suya Híjar, y tampoco el Festival Iberoamericano Vive Latino se ha pronunciado con respecto a esta declaración y petición de algunos grupos.