Fuerte pelea entre Cynthia Klitbo, Laura Zapata y Bisogno

Hace un par de semanas, se dio a conocer la muerte de la conocida vedette Emilia Martell, quien se quitó la vida en los baños de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Personalidades integrantes de la ANDA como la actriz Laura Zapata, Lilia Aragón y Daniel Bisogno, hablaron sobre la muerte de Emilia Martell y sacaron conclusiones afectando la imagen de la ANDA y de la actriz Cynthia Klitbo, quien funge como Secretaria de Prevención Social de la ANDA, lugar donde se quitará la vida Emilia Martell.

De acuerdo con el portal TVNotas, Cynthia Klitbo asegura que Lilia, Laura Zapata y Daniel Bisogno violaron el Artículo 66 del reglamente de la ANDA, el cual especifica que no se puede calumniar sobre la Asociación, y ellos lo único que hicieron fue sacar conclusiones afectando la imagen tanto de ella como de la ANDA.

Ahora los consignados no podrán asistir a las asambleas, no estarán en los contratos colectivos y no podrán contender en el futuro por un puesto.

Ante esto, Laura Zapata explotó en su cuenta de Twitter:

Triste inicio de una etapa de odio, persecución y terror para los que nos interesamos en la ANDA, pero no concordamos con algunas ideologías y formas. Hoy donde se llama a la unidad y concordia Lilia Aragón, Daniel Bisogno y yo crucificados y consignados a petición de Cynthia Klitbo.

Triste inicio d una etapa d odio, persecución y terror para los q nos interesamos en la ANDA, pero no concordamos con algunas ideologías y formas. Hoy donde se llama a la unidad y concordia @liliaaragon1 @DaniBisogno y yo crucificados y CONSIGNADOS a petición de @KlitboCynthia — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) 22 de abril de 2018

Con su irónica manera de expresarse, el conductor Daniel Bisogno comentó en respuesta a Laura Zapata, haciendo referencia a aquella ocasión cuando a la actriz Cynthia Klitbo la detuvieron y la llevaron al famoso torito:

“Mi Laura es claro que Cynthia Klitbo está bromeando. Nadie con dos dedos de frente y con la cola que trae y que se le podría desatar en cualquier momento, podría no estar bromeando. ¿Estaba sobria o una vez más escribió desde el torito?".

Mi Laura es claro que @KlitboCynthia está bromeando! Nadie con dos dedos de frente y con la cola que trae y que se le podría desatar en cualquier momento podría no estar bromeando. Estaba sobria o una vez más escribió desde el torito? https://t.co/jB1XSPxoIG — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) 22 de abril de 2018

Hasta el momento, Cynthia Klitbo no ha comentado nada al respecto.