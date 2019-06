Cynthia Klitbo: actores se dieron fama con muerte de Edith González

Cynthia Klitbo arremetió en contra de varios famosos que se aprovecharon de la muerte de Edith González, ya que asegura que varios ni la conocían, por lo que decidieron utilizar las cámaras para darse publicidad hecho que la molesto bastante.

Por si fuera poco la villana de las telenovelas también dijo que fue un pleito el hacer el velorio de la actriz ya que todos querían publicidad para sus carreras tachando de inapropiada la acción.

"Yo creo que es importante muchas veces querer salir en la prensa y todo pero no a partir del fallecimiento de alguien que para mi fue tan querido como es Edith Gonzélez, si ustedes se dieron cuenta yo estuve en todo el velorio atrás de bambalinas, jamás salí a cuadro porque me parece que los exhibicionismos cuando hay un dolor tan grande, no vienen al caso, hubo gente que quiso decir discursos y cosas que no, fueran íntimo amigo de Edith este creo que ni la conocieron y se hizo todo un pleito para ver quien hacia el velorio, entonces yo por respeto a mi amiga decide retirarme..."dijo la actriz.

Recordemos que la muerte de Edith González a causado gran indignación en el mundo del espectáculo ya que la triste noticia sorprendió a todos pues la exaventurera se había mostrado fuerte y optimista en su lucha contra el cáncer.

Además varios pleitos han surgido tras su deceso uno de ellos ha sido el de Niurka y Carmen Salinas ya que la exproductora dijo que Edith fue la mejor actriz en interpretar a 'Elena Tejero', hecho que molestó bastante a la cubana quien utilizó las redes para asegurar que ella fue la mejor en dicha obra.

"Por qué tengo la sabiduría para recibir de quienes trasmiten amor cómo de quiénes trasmiten veneno, porque cuento con la percepción de quienes me admiran gozosos como de quienes me observan rabiosos..... Sólo mirarme bien,,,,, FUY,SOY y SERE’,La mejor AVENTURERA....JAJAJAJAJA JAJAJAJAJA le dije que soy la más completa especial e histriónica AVENTURERA?????", escribió Niurka.

Cabe mencionar que Edith González dejó un gran legado en la pantalla chica ya que hizo varias telenovelas entre ellas, 'Mujer de Madera', 'Salomé', 'Mundo de fieras', Mi primer amor' y 'Los Miserables', entre otros.