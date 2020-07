Cynthia Klitbo arremete contra Jesús Ochoa, tras ayudar a artistas callejeros a pedir dinero en los cruceros

Hace unos días se dio a conocer que Jesús Ochoa salió a las calles a ayudar a un grupo de artistas callejeros en la Ciudad de México. El actor estuvo pidiendo a los automovilistas un apoyo económico para ellos, quienes estaba desempleados ante la crisis que se vive por la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

En una entrevista para la revista TVNotas, Jesús Ochoa comentó que todo el dinero que pide es para darselo a estos artistas callejeros. "Quise hacer una labor para apoyar a la gente en situación de calle y que juntaran un poco más de dinero, pues estamos pasando por una situación complicada, y ellos más. Lamentablemente son gente muy vulnerable; si no hacemos este tipo de ayuda, no vamos a salir adelante, ellos son artistas de calle, son gente que en realidad merece nuestra ayuda, pues para mí ellos son artistas y son compañeros de profesión".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En su feed de Instagram Cynthia Klitbo reaccionó a esta labor de ayuda que estaba llevando a cabo Jesús Ochoa, quien funge como Secretario General de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). La actriz compartió un pantallazo de una publicación al respecto, donde le aconsejó lo siguiente al actor: "falta de confianza, mejor que comparta su gran exclusividad de Televisa".

De acuerdo con las palabras de Cynthia Klitbo, el actor Jesús Ochoa debería compartir el jugoso salario que recibe en la televisora, con los artistas callejeros. "Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro", "que mal anda esta señora", "pura amargura sale de tu boca, a ti no te vemos ayudando y eso está peor. Por lo menos Jesús Ochoa está haciendo algo", "viva y deje vivir señora, hasta lo que no se come le hace daño", "¿es neta tu comentario? Que mente tan pobre", son algunos de los comentarios en el post de la actriz.

Cynthia Klitbo ha sido muy criticada por su comentario sobre Jesús Ochoa. Foto: Instagram @laklitbocynthia

El actor Jesús Ochoa ha ayudado a más artistas en estos tiempos difíciles ante la pandemia del COVID-19: "ayudo a diferentes tipos de artistas, como mariachis y músicos, pese a que sólo fue un rato, fue una grata experiencia. Los fines de semana voy a seguir ayudando a los artistas callejeros".

En una reciente entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, Jesús Ochoa manifestó: "pedí prestado un limosnero de la iglesia y les ayudé a cobrar a los bailarines de la calle, al público le sorprende que yo ande cobrando ahí y sueltan la lana más fácil, se le entrega todo al grupo. Siempre les aclaro que es para ellos, yo les digo mis hijos no reconocidos".

Cabe recordar que cuando Cynthia Klitbo estuvo como Secretaria de Previsión Social de la ANDA, tuvo muchas diferencias con Jesús Ochoa. En una de las asambleas (del año pasado), la actriz aseguró que el actor (Secretario General de la ANDA) ha abusado de su poder, ha sido prestanombres de Felipe Nájera y ha favorecido a algunos de sus familiares dentro de la asociación.

Cynthia Klitbo también lo acusó de acoso laboral y llegó a pedir a los socios de la ANDA realizar una votación para destituir al actor Jesús Ochoa de su cargo como Secretario General de manera inmediata. La actriz señaló que el actor llegó a faltarle al respeto en diversas ocasiones al llamarla "cerda", por hacer bien su trabajo.

También te puede interesar:

La supuesta agresión de Jesús Ochoa al actor Fernando Larrañaga

¿Quién es la bella hija de la actriz Cynthia Klitbo?

Ana Bárbara defiende a Vanessa Guzmán de ataques con Cynthia Klitbo