Cynthia Klitbo defiende a capa y espada su romance con Rey Grupero

Cynthia Klitbo sorprendió a su seguidores al dar a conocer su relación amorosa con el youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero. Algo que llamó mucho la atención fue la manera en que lo dio a conocer. ¿Cómo lo hizo? Publicando una fotografía donde su novio y ella, están desnudos en la cama. "Lo que se ve, no se pregunta", expresó.

Por su parte Rey Grupero publicó la misma fotografía con este mensaje, "déjate llevar que la vida es una sola, no importa quien critica importa quien te ama, date la oportunidad de ser feliz brinca, baila, sonríe, besa emociónate cómo niño que está vida es de los arriesgados, de los que torean las emociones no de los que se quedan en la barrera juzgando y diciendo yo lo haría mejor, querían saber si salgo con Cynthia Klitbo y la neta está delicioso ❤️ bonita noche a todos aunque dudo que superen la mía".

Ante las críticas que ha recibido por publicar una foto junto a su novio en la que aparecen totalmente desnudos, Cynthia Klitbo sigue defendiendo a capa y espada su romance con Rey Grupero. Dichos señalamientos es porque la actriz tiene una hija adolescente. Cynthia confesó que previo a dar a conocer la imagen, sostuvo una charla con la joven. Esta mañana estuvo en el programa Venga la Alegría, donde comentó al respecto:

Mi hija está educada por una mujer feminista, y por supuesto que yo hablé con ella y le dije, a ver de esta foto mi hijita: '¿qué opinas?', (me dijo) ¡que muy bien!, en esa foto no es su mamá, es una mujer, o sea una cosa es tu maternidad y otra que abandones a la mujer.

Foto: Instagram @laklitbocynthia

Cynthia Klitbo y Rey Grupero hablan a detalle de su relación

Por otra parte, en distintas entrevistas, la reconocida villana de las telenovelas también ha respondido a quienes la juzgan por tener una relación sentimental con alguien menor que ella, por lo que aseguró que la diferencia de edades no es tanta, además que Rey Grupero tampoco es tan joven.

"Es una mujer de 53 años con un hombre de 36, que no es un niño de 14, no estoy cometiendo ningún abuso, ya alcanza el timbre, pesa más de 80 kilos, está hermoso, y la verdad es que yo voy a permitir que se haga mofa de algo que es mi privacidad, yo decido con quien ando, yo soy dueña de mi vida".

Cynthia Klitbo y Rey Grupero platicaron con los conductores de Venga la Alegría sobre la gran historia de amor y conquista que hubo entre ellos, antes de decidir dar a conocer su amor. Y por su puesto Margarita Mackenzie no dejó pasar la oportunidad para hablar con la pareja. En una dinámica de parejas Margarita hizo varias preguntas.

Cynthia Klitbo y Rey Grupero esta mañana en "Venga la Alegría" de TV Azteca. Foto: Cortesía TV Azteca

Cynthia Klitbo y Rey Grupero demostraron que su relación está basada en el amor, ya que en todas las respuestas coincidieron. Sobre esta relación, la actriz manifestó: "sí he tenido muchas parejas, pero generalmente se recargan en mí y de pronto es rico que me diga: 'mi amor, ¿cuánto necesitas para el súper?' y protege mucho a mi hija. El arrebato con el que llegó él a mi vida, las carcajadas, y además dije 'vamos a salir', nos vimos un día y dije 'estuvo padrísimo', pero igual ya no llama y yo no soy aprensiva y al día siguiente fue muy lindo".

"Ser yo mismo, tratar de hacer cosas diferentes diario. Primero nos levantamos y nos damos unos besotes diarios para sacar el estrés, después de los besos tratar de hacer deporte, meditación, estar en contacto con el espíritu, y pues ser yo mismo, amarla, ser una persona leal con ella", agregó Rey Grupero.