Cynthia Klitbo denuncia acoso sexual por parte de Emilio Guerrero

Cynthia Klitbo aseguró haber sufrido acoso sexual por parte del actor Emilio Guerrero. La actriz resaltó que estando dentro de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), vivió momentos muy feos; asimismo dio a conocer que renuncia como Secretaria de Previsión Social en dicha asociación.

En un encuentro con los medios de comunicación, Cynthia Klitbo señaló que en los próximos días estará levantando una demanda por acoso sexual en contra de Emilio Guerrero. "Lo voy a denunciar formalmente. Aquí se ha estado haciendo todo un trabajo de investigación, de documentación para demostrar con pruebas. Yo he capturado todo el chat en donde me dice cosas".

La actriz manifestó que el actor quien participó en la siere Club de Cuervos, la trataba de manera irrespetuosa, asegurando tener pruebas de eso: "me da mucha vergüenza porque me conoce desde que era una niña, habíamos sido amigos de toda la vida y jamás imaginé la calidad de gente que es. Por eso me voy, porque no tengo la necesidad de quedarme en la ANDA, yo tengo trabajo".

Hasta el momento Emilio Guerrero no ha comentado nada sobre las acusaciones de acoso sexual.

Asimismo Cynthia Klitbo asegura que se va de la ANDA muy decepcionada de Jesús Ochoa, quien se desempeña como Secretario General. “La única razón que existe de mi salida es por una problemática política interna que se deriva de un egocentrismo mal encausado y aunado a problemas personales de salud, familiares y laborales”.

"Me voy muy decepcionada de Jesús Ochoa, muy decepcionada, por su apatía, por su ausentismo, por haber dejado ser prestanombres y por haber dejado la secretaría en manos de Floraibel Alejandre, Felipe Nájera y Alfredo Barrera, aquí se les llama 'las tres desgracias'".