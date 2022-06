Cynthia Klitbo dice porqué terminó con Juan Vidal y manda advertencia a Niurka: "comadrita, cuídate"

En febrero pasado, la actriz de telenovelas Cynthia Klitbo, quien ha interpretado personajes como "Tamara De la Colina" en "El privilegio de amar" o "Juana" en el melodrama "Teresa", dio a conocer a través de sus redes sociales, que su relación con el actor dominicano Juan Vidal había terminado.

"Es muy triste hacer del conocimiento público que Juan Vidal y una servidora, hemos decidido conservar la amistad y concluir nuestra relación sentimental. Con profunda paz y los mejores deseos, para el futuro, seremos amigos toda la vida". Asimismo, la querida villana de telenovelas, pidió al público y medios de comunicación comprensión y respeto.

En un reciente encuentro con varios reporteros de espectáculos, Cynthia Klitbo reveló el por qué terminó su relación con Juan Vidal. Sorprendió al mencionar que su ex pareja sentimental, es una persona con problemas de ira.

Terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, tiene ira, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa toda su experiencia de vida en: '¿cuántos músculos tengo?'.

Asimismo, Cynthia Klitbo, de 55 años de edad y originario de Fresnillo, estado de Zacatecas, México, comentó que para Juan Vidal, las mujeres son una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, "entonces no se vayan con la finta".

Actualmente, Juan Vidal participa en la segunda temporada del reality show "La casa de los famosos" de Telemundo, donde también se encuentra la vedette cubana Niurka Marcos. Hace unos días, surgieron los rumores de un romance entre ambos, esto tras unos besos que se dieron.

Al respecto, Cynthia Klitbo le envió una advertencia a Niurka, en caso de que quiera tener con Juan Vidal algo más que una amistad. "Ya le baja las cremas, ya le pide la comida... comadrita, cuídate".

Te recomendamos leer:

A Juan no le dejó bien parado con sus declaraciones, sin embargo, de su también ex novio, el youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como "El Rey Grupero", habló maravillas. "A la fecha me sigue protegiendo, me cuida, me procura, me apoyó siempre económicamente, lo describo como un caballero". Resaltó que durante la pandemia, se apoyaron muchísimo.