Cynthia Klitbo le RUEGA a Juan Vidal que le pague el dinero que le debe

México.- Quienes atraviesan una fuerte polémica son los actores Cynthia Klitbo y Juan Vidal, pues a semanas de haber terminado su relación salieron algunas grabaciones de audio a la luz en donde discuten por cuestiones de dinero, lo que ha hecho que la actriz mexicana se refiera al respecto ante los medios de comunicación.

Klitbo destapó que Vidal le debe nada más y nada menos que 4 mil 500 dólares, es decir, casi los 90 mil pesos mexicanos, que él nunca le pagó y ahora salen a la luz algunas de sus grabaciones pidiéndole el pago.

En los audios filtrados, Cynthia le RUEGA a Juan Vidal que le pague, por lo menos, una parte del dinero que le debe, pues en estos momentos lo necesita con urgencia. "Por favor, sé un caballero conmigo", rogó la actriz.

"Sé que no me quieres contestar, Juan, pero de verdad, te lo pido por favor, necesito pagar el viernes los sueldos […] siempre hubo una buena disposición para prestarte. Por favor, sé un caballero conmigo; consigue 6 mil pesos. No te estoy pidiendo todo lo que me debes, pero consigue 6 mil pesos para que yo pueda relajarme con mi gente el viernes", detalló en el audio Cynthia Klitbo.

Como acto seguido, Cynthia le pide a Juan que acuda a alguno de sus amigos para conseguir dicha cantidad y enfatiza que no es necesario que se vean en persona ni hacer tratos directos, pues lo único que quiere es tener un adelanto de dicha deuda.

"Pídele a alguno de tus amigos, 6 mil pesos cualquiera te los presta, pero hazme ese favor. Aunque no me quieras contestar, yo ya quiero finiquitar esto, no hay necesidad de hablarnos ni vernos ni nada, pero sí hay que finiquitar las deudas que tenemos", agregó.

Finalmente, la actriz mexicana explica que su hija está a su lado mientras graba el audio y señala que necesita comprarle algunas cosas: "Tengo aquí a mi hija al lado que está esperando para tener sus cosas… yo creo que un hombre cabal como dices que eres, pues da la cara y paga", comentó.

