¡Cynthia Klitbo no está sola! Su ex novio Rey Grupero, la defiende de ataques de Niurka y Juan Vidal

Asimismo, señaló que ante la situación, él también podría despotricar en contra de Niurka, "ay tela, pero no me corresponde, porque es una dama".

De acuerdo con el youtuber, el actor no debió permitir que Niurka se involucrara en sus problemas con Cynthia , "'te pido una disculpa si te ofendí', pero te pones a decirle lesbiana, te pones a tirarle, a decir cosas que no están bien como hombre".

En una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, Rey Grupero insinuó que Juan Vidal , originario de República Dominicana, no era un caballero al haberse expresado de esa manera de Cynthia , quien es toda una dama.

La primera en salir de dicho reality fue Niurka y al enterarse de lo que dijo sobre Juan Vidal, empezó a arremeter en su contra , llamándola "ardida". Lo mismo hizo el galán de telenovelas al ser expulsado de "La casa de los famosos" , despotricó en contra de su ex pareja Cynthia Klitbo, ante los medios de comunicación.

Todas esas declaraciones, las hizo mientras su ex Juan Vidal estaba en el reality show "La casa de los famosos" , donde comenzó un romance con la vedette cubana Niurka Marcos .

El youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero , salió en defensa de su ex novia, la actriz mexicana Cynthia Klitbo , ante los ataques que ha estado recibiendo de Niurka y Juan Vidal . Recordemos que en días pasados, la controvertida pareja ha estado haciendo una serie de comentarios en contra de la querida villana de telenovelas.

