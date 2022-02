México. La actriz mexicana Cynthia Klitbo ofrece disculpas a Angélica Rivera por "ventilar" su vida privada. En entrevista con medios en CDMX, Klitbo se mostró "arrepentida" por difundir cosas que quizá no debió de Rivera.

En varios portales de noticias se informa que Klitbo está avergonzada por haber "ventilado" algunos detalles de la vida de Angélica Rivera, los cuales sucederían mientras estuvo casada con el expresidente de México Enrique Peña Nieto.

Cynthia Klitbo detalló, entre otras cosas, que fue testigo de lo mal que Angélica la pasó tras haber sido supuestamente engañada por Peña Nieto durante el sexenio comprendido entre el 1 de diciembre del 2012 y el 30 de noviembre de 2018.

También La Klitbo negó que Rivera hubiera firmado un contrato para estar 12 años con Peña Nieta, como mucho se especuló.

Foto de EFE

“Si yo dije lo que dije no me arrepiento, fue porque yo tengo una amistad con ella, y yo sé que mucha gente la quiere mucho y mucha gente no la quiere, pero ella ha sido mi amiga y ha estado leal conmigo desde que tenemos 16 años, yo la adoro."

Klitbo, villana de telenovelas como El privilegio de amar, señala que no puede estar todos los días hablando de Angélica Rivera, por respeto, y jamás lo volverá a hacer por lo mismo.

Además Cynthia deja en claro que si habló de Rivera fue por defenderla y defender su nombre. “La quiero demasiado y la defendí, pero ya ahorita ya no voy a hablar más del tema, porque entonces sería estar hurgando en la vida que no me correspondía haberlo hecho”.

“Pido una disculpa pública porque yo no tenía porqué haber hablado de la intimidad de mi amiga y nada más, no voy a hablar más del tema porque me importa más mi amistad”.

En entrevista con la periodista Inés Moreno, Klitbo dijo sobre Angélica Rivera Hurtado refiriéndose al supuesto engaño de Peña Nieto: "Es mi amiga Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor. Que te pinten el cuerno siendo Primera Dama, mi reina, ¿qué más quieres?, porque eso ya estaba pasando desde antes."

"Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y menos con la sobrina de la mejor amiga”, declaró Cynth Klitbo también a Moreno en su espacio El show debe continuar.