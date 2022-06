Cynthia Klitbo pone en su lugar a su ex Juan Vidal: lo llamó "chichifo" y asegura que le debe dinero

Cynthia Klitbo y Juan Vidal mantuvieron una relación amorosa durante unos meses; aunque la actriz mexicana se mostraba muy feliz al lado del actor dominicano mediante las publicaciones en sus redes sociales, en febrero pasado sorprendió al informar que se habían separado.

En aquella ocasión, la querida villana de telenovelas manifestó en un breve comunicado que compartió en sus redes sociales, "hemos decidido conservar la amistad y concluir nuestra relación sentimental, con profunda paz y los mejores deseos, para el futuro, seremos amigos toda la vida".

En una reciente charla con varios reporteros, Cynthia Klitbo reveló que el motivo de su ruptura con Juan Vidal, es porque el galán de telenovelas, supuestamente, tiene problemas de ira. "Es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa toda su experiencia de vida en: '¿cuántos músculos tengo?'".

Pero esto no fue todo, arremetió en contra de su ex pareja al mencionar que era un "vividor" y "chichifo", además, aseguró que le debe dinero.

Uno tiene que saber cuando anda con un hombre y cuando anda con un chichifo, y esos tienen un precio y se paga, es lo que costó.

¿Qué significa chichifo? Coloquialmente, se le dice a sí a las personas que tienen relaciones sexuales o emocionales con otra, a cambio de algún beneficio económico, estatus, entre otros.

Juan Vidal tiene 45 años de edad y es originario de Santo Domingo, República Dominicana.

De acuerdo con Cynthia Klitbo, para Juan Vidal las mujeres son una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, "entonces no se vayan con la finta".

Con respecto al dinero que le debe su ex pareja sentimental, mencionó que ha intentado en varias ocasiones ponerse en contacto con él, pero todo parece que la está evadiendo. "Ahora tengo que discutir con su muchacha porque no me lo quiere pagar en dólares, si yo te enseñara las ofensas que hay en los chats de su parte, como le habla a las mujeres y como se expresa de las mujeres, te daría dolor de muelas, no lo voy a llevar a una instancia legal".

Te recomendamos leer:

Hasta el momento, Juan Vidal no ha comentado nada sobre las declaraciones que hizo en su contra su ex novia Cynthia Klitbo.