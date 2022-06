Cynthia Klitbo responde si "le duelen" los besos que su ex Juan Vidal le da a Niurka Marcos

México. Juan Vidal y Niurka Marcos participan en La casa de los famosos y recientemente "se dieron de besos", lo que provocó gran polémica en el reality show de Telemundo.

Pero ahora es Cynthia Klitbo, expareja de Juan Vidal, quien opina si "le duelen" esos besos que se han dado él y la controversial Niurka. Ante medios de comunicación en CDMX esto comentó:

“No me parece muy bonito. Creo que cada quien es libre de hacer su propia vida y ni me interesa mencionarlo en mis entrevistas porque no me parece muy bonito”, respondió Klitbo sobre el tema.

Cynthia Klitbo y Juan Vidal temrinaron su relación de pareja tres meses atrás y en varios portales de noticias se comparte lo que ella opinó sobre la participación de su expareja en La casa de los famosos 2.

Foto: captura pantalla Instagram

“No necesito que me actualices, te voy a decir por qué: todo el mundo me habla a mi celular para mandarme cosas y la verdad es que lo que no fue en mi año, no fue en mi daño y no tengo nada qué decir porque las damas no tenemos memoria”.

Cynthia mencionó también que no ve La casa de los famosos, de hecho ni televisión porque siempre la pasa trabajando: "no tengo televisores en casa, me paso 24 horas al día haciendo televisión, entonces no soy muy adicta a la tele. Entonces no te puedo decir”.

Cynthia Klitbo compartió en sus redes sociales en febrero pasado que terminó su noviazgo con Juan Vidal, actor a quien conocía desde años atrás e indicó que serían siendo amigos y no quiso entrar en detalles, pese a que sus fans la cuestionaron sobre el motivo de su "truene".

"Es muy triste para hacer del conocimiento público, que Juan Vidal y una servidora, hemos decidido conservar la amistad y concluir nuestra relación sentimental… Con profunda paz y los mejores deseos para el futuro seremos amigos toda la vida", publicó Cynthia Klitbo en Instagram.