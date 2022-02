Cynthia Klitbo revela infidelidad de su exesposo con otro hombre: "Tenía miedo que me enterara de su..."

México. Cynthia Klitbo revela infidelidad de su exesposo con otro hombre en entrevista con Mara Patricia Castañeda. La actriz cita que años atrás recibió un golpe duro tras enterarse de la doble vida de su exesposo. "Tenía miedo que me enterara de su...".

Cynthia Klitbo, reconocida actualmente como primera actriz gracias a su trabajo en telenovelas como Cadenas de amargura y La Dueña, menciona que la pasó mal cuando estuvo en matrimonio con Jorge Antolín, quien también es actor.

Antolín fue el segundo marido de Klitbo, recalca ella a Mara Patricia Castañed, y le comparte también que ella y su mamá lo descubrieron con otro hombre.

"Tenía muchísimo miedo que yo me enterara de su...(seña con las manos de pedaleo); me hizo ilusión casarme con él, aunque no estaba enamorada, y en un principio mi mamá me dijo que él era el mejor", recuerda Cynthia acerca de su relación con Antolín.

Foto de Instagram

Quizá más malos momentos que buenos son los que Cynthia tuvo al lado de Antolín, y entre los primeros recuerda que él siempre le decía que él era el famoso e incluso le pedía que no siguiera trabajando ella.

"Tuvimos una relación muy intensa. Me dijo que se casaría conmigo para que la gente no pensara que yo era de la vida fácil, una haragana. Él tenía como 23 años y yo 28 cuando estuvimos casados, al final de la relación acabé con el psicólogo, no le encontraba sentido a mi vida."

Cynthia Klitbo también cuenta a Mara Patricia que mientras estaba casada con Jorge Antolín llegó a permanecer encerrada y el final de su matrimonio llegó tras enterarse del romance homosexual de él, incluso en algún momento hasta llegó a pensar en el suicidio mientras vivió con él.

Leer más: "Pobre naquito, la drogadicción le hace daño", Alfredo Adame a Gustavo Adolfo Infante

Cynthia Klitbo, orginaria de CDMX y quien ha participado en otros melodramas de Televisa como El privilegio de amar, se casó con Jorge Antolín en 1987 y su matrimonio no duró más de dos años, pues el divorcio llegó luego de que ella se enterara de la infidelidad de él con otro hombre.