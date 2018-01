Cynthia Klitbo revela por qué no le interesan los hombres

¿Cynthia Klitbo se niega al amor? Al menos eso es lo que da a entender en reveladora entrevista con el programa de televisión "De primera mano". La actriz revela que por ahora no piensa en tener pareja y vive entregada a su trabajo y a su hija Elisa.

"Estoy atravesando por una de las mejores etapas en mi vida. Estoy encantada con mi hija, me tiene completamente enamorada. Salgo con amigos, me la paso tan bien y de pronto siento que no estoy en edad de tener a una pareja."

La entrevista aquí, a partir de 43 minutos:

http://www.youtube.com/watch?v=Fs57MlzTjBI

Los matrimonios de Cynthia...

Cynthia Klitbo firmó su cuarto divorcio en septiembre de 2016. Su matrimonio con David Gerstein no se pudo salvar y tras seis meses de separación informal, el pasado 1 de septiembre se finiquitó oficialmente, en la consiguiente junta de lo familiar.

Cynthia y David se conocían desde niños en sus rumbos escolares. Fueron vecinos y amigos. La vida los separó cuando Klitbo entró a la Escuela Nacional de Danza (1975) y a él se lo llevaron a vivir a Monterrey.

Pasaron más de 30 años para el reencuentro. Las mágicas redes sociales y el destino los reubicó a finales de 2011. Fue “click” inmediato. Se volvieron a ver y a los pocos meses estaban perdidamente enamorados. Él escultor y ella actriz, sus caminos eran de senderos comunes.

Para el 29 de septiembre de 2012, en un exclusivo fraccionamiento del rumbo de Desierto de los Leones, contrajeron nupcias (por lo civil). Para ella era su cuarta boda, para él la primera.

Antes Cynthia, estuvo casada con el actor Jorge Antolín (1987), Francisco Gatorno (1995) y Rubén Lira (2005), este último, padre de la única hija de la actriz, Elisa, quien el pasado primero de agosto de 2017 cumplió 10 años.

Cynthia estuvo en Mazatlán, para grabar telenovela "Las hijas de la luna".

Klitbo: Como a Leonor, también me han pintado los cuernos.

Mazatlán.-¿Qué harías si después de 25 años felizmente casada, aunque no hubieras podido tener hijos, tu marido llega con cuatro hijas, que tuvo con cuatro distintas mujeres?, pregunta durante una entrevista con EL DEBATE la actriz Cynthia Klitbo al hablar de su personaje, Leonor, en la novela Hijas de la luna, que se grabó en Mazatlán a mediados de diciembre pasado.

Su regreso a Televisa.



Detalla: “Llegan a mover mi vida, mi mundo, a moverle el tapete a mi hijo, a revolotear todo Mazatlán, a convertirse en heroínas, la chicas de moda, y la intimidad de mi vida se ve expuesta en los medios cibernéticos, donde mi personaje ocupa un lugar importante en la sociedad”.

Revela que más que una villana, la forma de actuar de Leonor será la que adoptaría cualquier mujer en su lugar, que ha sido engañada y afectada en su integridad.

“Todavía lo ama. No lo manda a la goma porque tiene la esperanza de que el marido tenga los suficientes méritos para reconquistarla.”

Indica que Leonor hará algunos dramas que caerán en lo gracioso. Le tocará sufrir por Juan Oropeza, personaje interpretado por Omar Fierro.

“No sabíamos cuál de los dos no podía tener hijos. Estuvimos yendo a doctores a yerberos, y él en vez de probar conmigo, hizo la prueba con otras y le pegó. Afortunadamente tenemos un hijo que es precioso, que es el más guapo de todos los niños del pueblo, Sebastián, que es Danilo Carrera.”

La actriz revela que Leonor sufrirá por la traición, pero también por ver a su hijo que se relaciona con las hijas de Juan Oropeza, el cual tenía un romance con una mujer de la sociedad. “Este personaje se asemeja a mí porque me han pintado los cuernos muchas veces. Creo que por eso se parece. No tengo hijos ilegítimos, lo cual sería terrible.”

Defiende a sus personajes.

En la novela El privilegio de amar, Klitbo se rapó. En esa ocasión dio vida a la malvada Tamara. Sobre el tema de qué estaría dispuesta hacer para dar vida a un personaje, expresó: “Ya vieron lo que estaría dispuesta a hacer. De allí seguiría cortarme un brazo, pero eso no va a pasar, ya llegué al límite de lo que puedo hacer”.

Indica que ha tenido pleitos con los directores con tal de defender su papel en un melodrama u obra de teatro con uñas y dientes. Lee la historia completa para dar una mejor versión.

“Mi trabajo es justificar al personaje desde el punto de vista del personaje, no del público, (sino) de la mujer. El público me va a odiar, pero es justificable.”

Pablo es su hijo.



Ahora que está en Mazatlán, la actriz aprovechó para ver un poco de arte. Se dice apasionada de la pintura y la escultura. También disfruta los paisajes y la comida, pero se dio tiempo entre las grabaciones de Hijas de la luna de ver al actor mazatleco Pablo Lyle, con quien ha trabajado en Cachito de cielo y La sombra del pasado.

“Es mi hijo, lo adoro. Ya ando mirando casas, porque Mazatlán es hermoso, tiene ese eco de provincia, tiene gente bella. Mazatlán es muy tranquilo, ya me hice amiga del párroco de Catedral, fui a comer al mercado, a comer mariscos”, concluyó.

Exacadémico y la terrible "verdad" que hace de televisora.

Álvaro Bautista, quien fuera integrante del reality show La Academia, estaría destapando un escándalo a nivel nacional respecto a la empresa Tv Azteca.

A través de sus rede sociales cuenta que existe corrupción en la forma de designar papeles para producciones de Tv Azteca.



Álvaro, quien participó en La Academia en su edición de 2010, reveló que entre los directores de casting de la televisora del Ajusco, existe un "negocio redondo", ya que le piden casi la mitad del sueldo a los actores para poderles otorgar papeles en producciones de la cadena televisiva.



"En las televisoras deberían cambiar a las personas encargadas de casting que te cobran cierto porcentaje por darte un Papel en algún proyecto. Señores. hay talento, solo falta apoyarlo, no chingarlo", expresa en su Twitter. En las televisoras deberían cambiar a las personas encargadas de casting que te cobran cierto porcentaje por darte un Papel en algún proyecto.

Señores hay talento solo Falta apoyarlo, no chingarlo.#palabradeDios — Álvaro Bautista (@_AlvaroBautista) 14 de noviembre de 2017

Respecto a lo señalado, Bautista dio algunas declaraciones al periódico Basta, y reveló que tuvo una mala experiencia en la televisora.

Tal situación hizo a Bautista ponerse muy triste y sentirse desilucionado.

" Resulta que ellos te cobran por darte papeles. De esa manera operan; digamos que hacen negocio redondo y tuve amigos que me dijeron que les cobraron hasta el 50% por darles un papel".





De la misma manera, señaló que este tipo de abusos no lleven a verdaderos artistas a la fama y se dice partidario de las comisiones, pero no un cobro excesivo a los artistas que van comenzando con su carrera.

Bautista lamenta que estos abusos frenen la carrera de actores nuevos en la empresa del Ajusco.

“Entiendo que hay tiempos difíciles y que existan comisiones, pero que tú les pagues para salir en proyectos, no es correcto; o sea, que no chinguen, porque esa mafia abusa de los que no tenemos mánager y que hasta cierto punto somos nuevos en la actuación”. Que rolotototota del Sr @DiegoVerdaguer #Quiendelosdossera #master pic.twitter.com/ixIiQxNavx — Álvaro Bautista (@_AlvaroBautista) 15 de noviembre de 2017

Más vale siempre ir por el camino más largo resguardando tu integridad y reputación, en la vida y más en esta carrera te toparas con buitres que sin importarles absolutamente nada trataran de devorarte siempre para su beneficio.

a veces el talento no es suficiente pero Llegarás. — Álvaro Bautista (@_AlvaroBautista) 15 de noviembre de 2017

Alistan La Academia para 2018.

El reality musical creado en México por Giorgio Aresu estaría de regreso para 2018.

Hace unos días se informó en distintos portales de noticias que La Academia regresa el próximo año.

Desde junio pasado comenzaron los rumores sobre el regreso del reality show ‘La Academia’, mismo que tenía en expectativa al público y a los fanáticos. Finalmente soltaron la noticia.

Natalia Jiménez, Kika Édgar, Arturo López Gavito y Aleks Syntek, serán los que guíen a los participantes del reality show musical.

Será hasta el próximo 2018 cuando este ambicioso proyecto regrese a la pantalla chica, y el anuncio oficial de las primeras fechas de casting, la harán pública en el último capítulo de ‘MasterChef México’.

El reality de Azteca se quedará con las ganas de tener a Jacky Bracamontes, pero sí contarán en la conducción con Marco Antonio Regil y Mariana Torres.