Cynthia Klitbo se acaba a Vanessa Guzmán por creída

Cynthia Klitbo decidió entrar al ojo del huracán junto a la actriz Vanessa Guzmán a quien tachó de ser despreciable y soberbia pues ambas trabajaron juntas en la telenovela Atrévete a Soñar, en 2009 donde al parecer no se llevaron nada bien.

"Solo hay una persona que yo no entiendo como está trabajando otra vez es que estuvo conmigo Vanessa Guzmán es el ser más despreciable con el que he trabajado la misma producción no podía dirigirle la palabra, no quería convivir y había hecho tres trabajos se sentía estrella y pues un día quiso tratarme mal y le salió el chirrión por el palito...", dijo la famosa.

Pero eso no fue todo, ya que Cynthia Klitbo remató diciendo que la también exreina de belleza de 42 años tenía muy poco talento para tanta soberbia lo que hizo que el escándalo se pusiera más fuerte, pues es muy sabido que ambas mujeres no se dejan de nada.

Tras darse a conocer las declaraciones de Cynthia Klitbo, los periodistas del programa Sale el Sol también revelaron que Vanessa Guzmán tiene una actitud muy pesada, ya que algunos de sus colegas les informaron que llegaba a grabar sus proyectos con gente armada y que nadie podía hablar con ella pues dejaba todo en manos de su expareja Uberto Bondoni.

En aquella época llegaba al foro con tres guaruras armados, era cuando sostenía una relación con Uberto Bondoni y todo lo que quisieran con Vanessa habrían que preguntarle a Uberto, dijo Ana María Alvarado.

Mientras tanto los internautas dieron su punto de vista sobre las declaraciones hechas por Cynthia Klitbo quien dejó helados a todos.

"Mucha gente q ha trabajado con Vanesa Guzmán no tiene buenas referencias de ella ese comentario lo han dicho fea persona", "Tan insignificante esa tal Vanessa que para saber quién es la tuve qué buscar en Google", escribieron en redes.

