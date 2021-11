Cynthia Klitbo se olvida de Rey Grupero y presume en redes su amor por el actor Juan Vidal

México. La actriz zacatecana Cynthia Klitbo, quien ha actuado en telenovelas como Hijas de la luna y Como tú no hay dos, ya se olvidó de su ex Rey Grupero y presume en redes sociales el amor que siente por su novio Juan Vidal.

Cynthia Klitbo acudió a un evento público en CDMX y al ser abordada por medios de comunicación fue cuestionada si ya olvidó a Rey Grupero, su expareja, a lo que contestó:

“Estoy con Juan Vidal, todo mundo lo sabe… ¿cómo estaré de enamorada que aquí lo traigo? Estoy muy enamorada y me encanta mi marido, ¿qué quieren que les diga?... Es mi pareja Juan”.

Klitbo, quien inició su carrera como actriz en los años ochenta al participar en telenovelas como Vivir un poco y Cómo duele callar, mencionó que a Juan Vidal lo conoce desde hace muchos años, compartían una gran amistad y ahora son pareja.

Cynthia Klitbo y Juan Vidal. Foto de Instagram

"Llevamos 25 años o más de amigos y tenemos ahorita 2 meses, y regresa de Miami de estar con su hija el 7 de noviembre y ¡estoy feliz!… ya llevamos más de 3 semanas separados”, expresó Klitbo sobre Vidal, según reporte en varios portales de noticias.

Acerca de cómo se dio su relación con Juan Vidal, Klitbo comparte que a ambos los contrataron para viajar a Perú y se dio inesperada y repentinamente.

"Tuvimos alguna relación cuando él tenía 21 y yo 31, nos gustamos siempre, estuvimos en Los Ángeles juntos, en todos lados, en la telenovela Vino el amor, hemos hecho películas, siempre nos gustamos, pero él tenía pareja o yo tenía pareja y ahora nos encontramos solteros”.

Cynthia confiesa también que no contempla casarse formalmente con Juan Vidal, aunque nunca hay que decir no, pero así como se encuentran ahora disfrutan su relación y no le pide más a la vida que ser feliz y los que la rodean también.

Desde sus inicios como actriz, Cynthia Klitbo ha demostrado ser excelente con sus interpretaciones y se recuerdan muchos de sus primeros trabajos en la televisión mexicana, entre ellos su papel de villana en 1991 en la telenovela Cadenas de amargura, junto a Daniela Castro y Raúl Araiza.

Vida robada y La dueña, en las que actuó con Érika Buenfil y Angélica Rivera, respectivamente, también la pusieron en los ojos del mundo al desempeñarse como villana.

Y con el paso de los años Klitbo ha sabido mantenerse vigente en la televisión y teatro principalmente en México, donde es considerada una de las grandes actrices y es admirada por su talento sobre todo.

Médicos, línea de vida, es el melodrama de Televisa en el que Cynthia Klitbo actuó recientemente (2020) y compartió actuación con Livia Brito, Daniel Arenas y José Elías Moreno, entre otros actores.