Cynthia Rodríguez causa furor en Venga la Alegría al bailar la Loba de Shakira

Cynthia Rodríguez de 37 años de edad se ha convertido en una de las mujeres más bellas de la farándula mexicana, no solo su talento es el que alaban, también por su belleza y lo demostró en Venga la Alegría donde bailó la canción de Loba de la cantante Shakira, causando revuelo.

Y es que Cynthia Rodríguez ahora participa en Reyes del Playback, donde los conductores tienen que hacer un performance, dependiendo de la canción, por lo que a la novia de Carlos Rivera le tocó convertirse en una verdadera loba dejando sin habla a todos sus seguidores, pues lo hizo espectacular.

"Sin duda alguna la más sexi de venga la alegría y todo azteca", "@cynoficial me dejaste sin palabras cyn bravo", "Que esto dios mío me está tentando el pecado", "Felicidades mi querida paisana, te admiro y te apoyo", "Eres lo máximo Cinthia Rodríguez y no Estoy de acuerdo con la calificación que te dijeron,... ERES la mejor", escriben los fans.

En el video se puede ver a Cynthia Rodríguez con un body negro totalmente pegado y dentro de una jaula comienza a moverse de una manera muy coqueta al estilo de la cantante colombiana, además demostró que tiene talento para lo que sea, pues es una mujer que nunca le ha temido enfrentarse a cualquier reto.

Una de las cosas que más comentaron los fans de esta mujer es que tiene un cuerpo de envidia total, pero lo que pocos saben es que le ha costado bastante, ya que cuida mucho su alimentación, al igual que sus rutinas de ejercicio, pues hace desde pesas, hasta box, con este último ella ha dicho que libera todo su estrés.

Algo que también han notado de esta conductora es que se adaptó muy bien a Venga la Alegría, pues muchos pensaron que estaría de paso en el matutino como otros conductores, pero ha sabido posicionar su talento, es por eso que la veremos más tiempo en el.

Cabe mencionar que también es muy elogiada por su manera de vestir, ya que siempre luce con prendas y colores los cuales están al último grito de la moda.

