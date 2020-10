Cynthia Rodríguez como nunca, habla sobre su hermoso noviazgo con Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, aunque en redes sociales en ocasiones se dedidcan amorosas palabras o piropos, sus millones de fans anhelan ver una fotografía de los cantantes juntos, como suelen hacerlo la mayoría de las parejas, sin embargo, mantienen su relación amorosa lo más privada que se pueda.

En una reciente emisión del programa Pinky Promise de Karla Díaz (integrantes de JNS) que transmite por su canal de YouTube, Cynthia Rodríguez estuvo como invitada y como en muy pocas ocasiones lo ha hecho, habló a detalle de su noviazgo con el cantante Carlos Rivera, resaltando con letras mayúsculas que es el hombre con el que pasará el resto de su vida.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Me doy mi tiempo para estar con mi novio, yo estoy con mi alma gemela totalmente, estoy con el amor de mi vida, yo estoy feliz y creo que los dos estamos súper felices. No hay un secreto (para tener una relación amorosa perfecta), simplemente es encontrar a la persona indicada para ti y cuando la encuentras sabes perfectamente que de esa persona no te quieres separar ningún día.

Foto: Instagram @cynoficial

Hay varias cosas que han hecho que la relación entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sea muy sólida, como el compartir su amor por la familia. "Para mí es muy importante la familia y eso es algo que también le gustó mucho a mi novio, porque también él tiene mucho contacto con su familia, entonces son cosas que te unen como pareja y son cosas que te hacen pasar momentos que no han sido tan fáciles como esta pandemia, como esta cuarentena, pero cuando tienes cosas tan afines con la persona con la que estás y cuando haces lo que te gusta, creo que eso es lo mejor que te puede pasar en la vida".

Muchos de sus fans se pregunta cuándo se casará con Carlos Rivera o cuándo tendrán un hijo. La bella conductora de televisión mencionó que entre sus planes no a largo plazo, está el ser mamá: "me encantaría, sí es un plan que tengo y no tan a largo plazo porque tampoco es que diga: 'me voy a esperar cinco años', no, es un plan que tengo pronto".

¿Por qué Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez no sse muestran juntos en público?

Anteriormente Cynthia Rodríguez contó el motivo por el cual su novio Carlos Rivera y ella, no se muestran juntos en público: "no queremos que nadie opine si les gusta, si no les gusta, están de acuerdo no están de acuerdo, por eso no compartimos nada, si de pronto se inventa algo eso ya es otra, pero no tiene nada que ver con nosotros".

Por su parte Carlos Rivera mencionó en una entrevista en 2019 con La Chicuela: "nosotros no escondemos siempre he dicho, nosotros nos protegemos que es diferente, porque vamos a todos lados perfectamente y vamos a restaurantes, vamos a fiestas, vamos al cine, pero no mostramos que es diferentes".

La relación entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera comenzó hace más de 10 años cuando ambos participaban en el reality musical La Academia de Televisión Azteca. Por varios años fueron amigos; la cantante jamás llegó a pensar que sería su novia, sobre todo por la diferencia de edad (él es menor que ella). Desde antes de que Carlos se fuera a España a protagonizar el musical "El Rey León", la actriz ya sentía atracción por él.

"Era mi amigo y era Carlitos, porque era chiquito, pues es más chico que yo, realmente era Carlitos, era mi amigo, platicábamos y todo, pero antes de que se fuera a España fuimos a cenar y fue de: 'cómo, mmm, ya no es Carlitos, ¡es Carlos!...luego nos perdimos la pista un rato cuando estuvo allá. Cada quien nos metimos en nuestras cosas y cuando regresa fue cuando retomamos la amistad, se dio el reencuentro, vamos a cenar, vamos al cine. Además yo amo ir al cine y él también, entonces hay cosas que te acercan mucho", contó Cynthia Rodríguez a la youtuber Fernanda Blaz.

Desde un principio ambos acordaron no hacer público su noviazgo: "es un poco extraño, pero cuando empezamos a salir y andar, decidimos que no íbamos a compartir nada, pero tampoco es un secreto. La gente sabe, nuestra familia y amigos lo saben que estamos juntos, que somos muy felices, que estamos muy enamorados y así estamos".