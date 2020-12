Cynthia Rodríguez como una deliciosa cereza con su vestido de lujo

Cynthia Rodríguez de 36 años de edad una vez más se convierte en un icono de moda, pues compartió una foto con un vestido de invierno con el cual parecía una tierna cereza según la artista y es que el diseño se le miraba radiante a la presentadora, quien también deslumbró por el peinado que le hicieron sus estilistas.

El vestido ce Cynthia Rodríguez originaria de Monclova, era en color cereza hasta la rodilla con manga larga transparente el cual daba un contraste con su piel, por si fuera poco el cuello de la conductora, era muy parecido al de un regalo, pues es la moda que se está usando en los vestidos de esta nueva temporada.

La imagen de Cynthia Rodríguez, logró más de 83 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde los internautas le hicieron saber que no hay día en que la conductora de Venga la Alegría que no hay día en que la guapa mujer no se vista como una verdadera diosa, además todo lo que se prueba le da un estilo único.

"Que divina eres mujer Hoy entrene contigo y con tu coach por zoom y estoy muerta!! pero gracias por motivarnos preciosa! Me encamararon tus palabras al final del envivo!", "Estas muy bella besos y abrazos corazón me gustas mucho", "Cynthia y Kristal... las mujeres mas HERMOSAS en la televisión", le escriben a Cynthia Rodríguez.

Desde que comenzó diciembre Cynthia Rodríguez ha sacado los mejores outfits de su guardarropa, incluso las tiendas de ropa la buscan para que se convierta en su modelo oficial, pues les gusta mucho el estilo que tiene la novia de Carlos Rivera, quien cada día nos sorprende con los diseños que se ponen.

Pero muchos se preguntan como es la agenda de Cynthia Rodríguez para que todos los días se vea tan guapa y el secreto lo reveló en su canal de YouTube, donde dijo que todos los días después de levantarse realiza una agenda para ver lo que hará, entre sus horarios esta la hora de comer o entrenar, pues en realidad es una mujer muy ocupada.

Cynthia Rodríguez con su vestido de cereza como una verdadera diosa/Instagram

Es por eso que los fans de Cynthia Rodríguez la consideran la mujer perfecta debido a como ha logrado convertirse en la mujer perfecta que tiene todo ha logrado, pues eso es lo que refleja en su cuenta de Instagram, la cual cuenta con más de dos millones de seguidores, quienes son testigos de todo lo que ha logrado la también cantante.

Aunque Cynthia Rodríguez se rodea de éxitos, también las envidias son parte de su día a día, pues las fans de Carlos Rivera le han dicho de todo a la famosa, solo porque es su novia, pues les da celos el romance que se carga Cynthia Rodríguez con el artista quien también comenta las fotos de su amada por lo guapa que se ve.

Si hablamos de los celos de Carlos Rivera, podríamos echar un vistazo a las fotos de Cynthia Rodríguez, donde el interprete de Otras Vidas, de inmediato comenta la foto de su novia, pues sabe que le llueven piropos, es por eso que de inmediato comenta con un emoji de corazón con la cual le demuestra su amor, pero dicho comentario le ocasiona varios cuestionamientos a Carlos Rivera, pues le dicen cuando le va a pedir matrimonio a su novia.

Cabe mencionar que Cynthia Rodríguez podría sorprendernos en Noche Buena con un outfit digno de una reina, pues sus fans le han dicho que la quieren ver como una verdadera muñeca el 24 de diciembre, pues saben que va a resaltar demasiado.