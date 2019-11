Cynthia Rodríguez confiesa por qué no usa ropa interior

La cantante Cynthia Rodríguez, quien es conductora de La Academia, visita el programa de televisión Venga la Alegría y la hacen confesar unas cuantas verdades. Una de ellas es que no usa ropa interior.

Los conductores de Venga la Alegría iniciaron una dinámica para divertirse y la pregunta que hicieron fue: ¿Cuánto es lo más que has durado con la misma ropa interior sin laarla? Y los invitados respondieron.

A mi me gusta más no usar ropa interior porque mi ginecóloga me dijo que no es tan bueno usar pantiprotectores", confesó inesperadamente Cynthia .