Cynthia Rodríguez confirma boda con Carlos Rivera y despedida definitiva de Venga la Alegría

Cynthia Rodríguez de 38 años de edad, por fin le dijo adiós a Venga la Alegría y causó revuelo total al dar detalles sobre su boda, algo de lo que ya se sospechaba desde hace semanas, pero no había sido confirmado ni por ella, ni mucho menos por Carlos Rivera, pero ahora fue ella quien contó algunas cosas.

Y es que la visita de Cynthia Rodríguez fue para darle las gracias al público todo lo que hicieron por ella al apoyarla en el proyecto, además de despedirse de sus compañeros con quienes hizo una gran mancuerna con todos ellos, en especial con Kristal Silva con quien se la pasó de maravilla en cada cápsula que hacían juntas.

"Este es momento de despedirme de Venga la Alegría, más no de Tv Azteca eso la verdad se los vengo a decir aquí sobre todo al público que tanto me escribió ustedes que han estado conmigo 17 años desde que salí de La Academia esta es mi casa soy muy feliz por ahora no puedo entregarme al cien a Venga la Alegría", dijo la ahora ex conductora del matutino mexicano.

Como era de esperarse, las redes de inmediato reaccionaron a las declaraciones hechas por la ahora esposa de Carlos Rivera, quien también señaló que no está embarazada como todo mundo piensa, pues lo sigue intentando, por lo que ella misma dirá cuando llegue dicho momento así lo anunció ante el matutino que le dio muchas alegrías.

"Nuestra chiquita, vamos a extrañar a la alegría de las mañanas, pero ahí andaremos siempre con ella", "Quiero elegir como ella dijo no ir a trabajar de lunes a viernes porque es desgastante", "Que bueno que dijo que se iba de vacaciones pero que regresaría jajajaja si regreso a despedirse", "El público la ama, y la va a extrañar en las mañanas pero siempre apoyándola", escriben las redes.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que Cynthia Rodríguez fue una de las caras más populares de Venga la Alegría, donde el público solo tenía buena vibra para ella, por lo bien que se desempeñó en su trabajo, además de dar el mejor contenido.