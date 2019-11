Cynthia Rodríguez cuenta si ya recibió el anillo de compromiso

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, aunque tratan de mantener su noviazgo lejos de los reflectores, en algunas ocasiones es inevitable que hablen sobre su relación amorosa. Muchos de sus fans se preguntan cuándo llegarán al altar.

Recientemente Carlos Rivera incursionó como empresario, al asociarse a una conocida marca de joyería. Ahora, al estar en el mundo de la joyería se le cuestionó a Cynthia Rodríguez si ya recibió el anillo de compromiso. "Anillos y aretes nunca faltan", expresó en una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, donde además mencionó que su novio le regaló un anillo, pero descartó que se trate de compromiso.

Los cantantes sueñan con formar una familia, sin embargo, sus apretadas agendas de trabajo se los impiden por el momento.

Justo ahorita es un poco difícil porque él no deja de trabajar, yo no dejo de trabajar, así que llegará el momento, pero un sueño en mi vida sí es ser mamá, no por ahora, pero no muy lejano.