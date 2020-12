Cynthia Rodríguez da consejos para portar las faldas de cuero

Cynthia Rodríguez de 36 años de edad vuelve a imponer moda con la falda de cuero, pues la conductora decidió ponerse dicho outfit para conducir el evento Juguetón Azteca, el cual se realiza año con año, por lo que quiso verse de lo más guapa y lo logró con dicho diseño el cual sus fans sería el ideal para una posada.

El diseño de Cynthia Rodríguez consistió en una falda de cuero en color café, una blusa de tirantes en color blanco, tono que siempre se le ha visto bien a la conductora y unas botas en color nude demasiado altas, con las cuales derrochó belleza absoluta la mujer originaria de Monclova, quien siempre se ha vestido muy bien desde que empezó en el mundo de la farándula.

Fueron más de 85 mil likes los que logró la también conductora de Venga la Alegría por su foto, además su impactante cabello se llenó de elogios, pues usó un peinado en ondas de lo más radiante, mientras que el maquillaje de Cynthia Rodríguez fue de lo más sencillo al igual que sus accesorios los cuales eran discretos, pero elegantes al igual que ella, pues la mujer siempre ha sido considerada de esa manera.

"Eres la más bonita, te extrañamos en VLA, espero que estés bien", "Te queremos mucho cyn. Te extrañamos en VLA", "Amé el look completo! Divina como siempre", "Que hermosa ..ese look está padrísimo amo amo tus botas chula", "@cynoficial así foto de todos los dias!!! Falta del lunes y martes, por que hoy no fuiste a trabajar", le escribieron a Cynthia Rodríguez en la foto.

Otra de las cosas por las que Cynthia Rodríguez es elogiada, es por la manera en que aparece en sus fotos tan radiantes, pues cada pose que hace Cynthia Rodríguez desata la locura entre sus millones de fans, quienes le dicen que se ve espectacular, pues refleja muchas cosas en cada toma, aunque Cynthia Rodríguez ya es una experta a la hora se hacer sesión de fotos.

El cuerpazo de Cynthia Rodríguez tiene mucho que ver de acuerdo con los internautas, pues la presentadora tiene una figura de diosa la cual se debe a una disciplina conformada por mucho ejercicio y una buena alimentación, algo que ha logrado la artista desde hace años.

Cynthia Rodríguez imponente con su falda/Instagram

Para quienes no lo saben del todo Cynthia Rodriguez se ha convertido en una experta en moda, pues son pocas las artistas que saben combinar vestidos o faldas como la misma Cynthia Rodríguez, quien es considerada una mujer con mucho estilo, por si fuera poco la conductora casi siempre llega con unos vestidos espectaculares con los cuales opaca a sus mismas compañeras de trabajo.

Cynthia Rodríguez también nos emociona por ser una mujer tan transparente y divertida, pues son pocas las chicas que son igual que la conductora, quien siempre se divierte con sus compañeras del matutino, en especial con Kristal Silva, la cual se ha convertido en una de sus mejores amigas desde que está Venga la Alegría, pues hacen una mancuerna maravillosa.

Además Cynthia Rodríguez desata todo tipo de reacciones cuando Carlos Rivera le comenta las fotos a su novia pues a los fans les encanta como reacciona el cantante cuando ve a su amada con diseños demasiado coquetos con los cuales el artista desborda de amor al ver a la mujer con quien lleva una relación muy privada.

Cabe mencionar que algunos fans de Cynthia Rodríguez, desean que pronto se case con Carlos Rivera, pero al parecer eso no es prioridad en estos momentos para estos artistas, ya que desean concentrarse en sus carreras las cuales van de maravilla.