Cynthia Rodríguez defiende a capa y espada su noviazgo con Carlos Rivera: "seguimos tan unidos"

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera son una de las parejas más queridas del medio del espectáculos; aunque a sus fans les gustaría ver fotografías juntos en sus redes sociales, tiene sus razones para no hacerlo. Esto ha llegado a originar rumores de que el noviazgo entre el cantante y la conductora del programa "Venga la alegría" de TV Azteca, es falso. En una reciente charla que la también actriz originaria de Monclova, Coahuila tuvo con Blanca Martínez, mejor conocida como "La Chicuela", defiendo su linda relación amorosa con el intérprete de fascinantes canciones como "Me muero".

"He oído comentarios de que no son una pareja de verdad, ¿cómo lo toman?", le preguntó "La Chicuela" a la ex participante de la cuarta generación de La Academia, quien respondió de la mejor manera para callar dichos rumores.

Cuando sabes lo que tienes y tienes una relación cerrada, no vamos a abrir la puerta, sabes lo que tienes y la gente que te ama también lo sabe, con eso basta.

La hermosa Cynthia Rodríguez resaltó que se podrán decir muchas cosas sobre su noviazgo con Carlos Rivera, "pero cuando tú sabes lo que tienes y tienes algo tan bonito, valioso, que quieres proteger y cuidar, con eso basta, creo que esa es la razón por la que seguimos tan unidos y que esta relación ha funcionado tan bien, porque eso se queda de la puerta hacia afuera".

Ambos talentosos artistas han mantenido su relación amorosa lejos de los reflectores, un acuerdo mutuo. Contó que le gustó cuando su novio le dijo: "no me gustaría que cuando presentes un proyecto o algo, te digan es la novia de... y nada más, y no, porque haz hecho muchas cosas, en la música, la conducción y la actuación".

Cynthia Rodríguez, quien hace unos años protagonizó la telenovela "Educando a Nina" (uno de los últimos melodramas que produjo TV Azteca), está más que agradecida con Dios por poner en su camino a una persona "que es perfecta para mí, es amoroso, detallista y yo no tengo más que agradecer".

Durante su plática con "La Chicuela", la cantante de 36 años de edad señaló sentirse muy orgullosa del gran artista en el que se ha convertido su novio, asimismo dijo que una cosa es lo que pase en el escenario y otra en su relación. "Hay un artista que se llama Carlos Rivera y ese artista es de todas y de todos, no nada más pertenece a mí y yo soy la más feliz, me hace sentir muy orgullosa. Todo lo que pasa en un escenario, en un video, es del artista y se va a respetar siempre, lo que me toque es algo que no les voy a platicar pero agradezco su interés, en nuestra relación, en nuestro amor".

Aunque no comparten fotografías juntos en sus respectivas redes sociales, suele escribirse piropos en las publicaciones que hacen. En una anterior charla con Karla Díaz (integrante del grupo pop JNS), para su show en YouTube "Pinky Promise", describió a Carlos Rivera como su alma gemela. "Me doy mi tiempo para estar con mi novio, estoy con el amor de mi vida, yo estoy feliz y creo que los dos estamos súper felices. No hay un secreto, simplemente es encontrar a la persona indicada para ti y cuando la encuentras sabes perfectamente que de esa persona no te quieres separar ningún día".