Cynthia Rodríguez desde España trae un alboroto con sus bellas piernas

Cynthia Rodríguez de 37 años de edad, está robando suspiros en España y es que la guapa mujer se encuentra en estos momentos en dicho país, pues al parecer pidió vacaciones en su trabajo.

La novia de Carlos Rivera compartió una foto muy coqueta desde la Puerta de Alcalá y como era de esperarse se puso el mejor outfit para impresionar a todos.

Fue un vestido corto y de lo más coqueto el que se puso la conductora de Venga la Alegría, quien paró el tráfico con semejante cuerpazo de diosa, pues se mantiene muy bien.

Al momento de la redacción la foto de Cynthia Rodríguez alcanzó más de 400 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde elogios le llovieron.

"Todo me recuerda a ti, me regresa aquel momento en que en tus besos me perdí", "Hermosa disfruta mucho", "Muchos dirán que es la calle de Madrid en el centro jajaa", le escriben a la hermosa mujer.

Para quienes no lo saben Cynthia Rodríguez es amante de los viajes y al parecer la guapa mujer se encuentra en estos momentos a lado de su novio Carlos Rivera.

Cabe mencionar que la pareja siempre ha tratado de mantener su romance en privado, pero eso no es todo, pues pocas veces ambos famosos han hablado de su romance.