Cynthia Rodríguez desde París con elegante traje azul enamora desde un balcón

Cynthia Rodríguez, de 37 años de edad, dejó con el ojo cuadrado a sus seguidores, esto después de aparecer posando desde un balcón con un traje azul con el que se veía hermosa, pero la guapa mujer no estaba en cualquier parte, pues está de vacaciones en París, donde se le ve muy contenta.

El outfit de Cynthia Rodríguez fue un traje sastre en color azul, con una blusa blanca básica en la parte de abajo, así como unos tenis también en tono blanco con el cual se le miraba cómoda en todos los aspectos, pues verse bien es tarea importante para la guapa mujer.

Aunque se desconoce si Carlos Rivera también acompañó a su novia a dicho viaje, de inmediato comentó la foto llamando a la conductora de Venga la Alegría, mi princesa azul, algo que fascinó demasiado a los fans, pues es bien sabido la química que hay entre las dos estrellas quienes no dudan en convertirse en padres en cualquier momento.

"Te extrañamos por acá pero al verte así de feliz no importa nada", "Contigo veo París desde todo lo alto, de la Torre Eiffel que se está muy bien, mon amour je t'aime parece un cliché pero no lo es", "Bonita ciudad para escribirle a la cigüeña", "Orales donde estas no reina estás en Francia o que país estás espero que estés cuídate mucho saludos", escriben las redes.

Otra de las cosas que siempre ha llamado la atención de la conductora de Venga la Alegría, es que cualquier diseño se le ve muy bien, pues siempre trata que la ropa sea de temporada y que además le vaya de acuerdo a su figura fitness la cual cuida mucho.

Por otro lado, en Venga la Alegría el público dice extrañar demasiado a la guapa mujer en el matutino, pues tanto ella como Kristal Silva, siempre le han dado un toque único, pues si echas un vistazo a la sección que le pongas, ambas mujeres siempre se están divirtiendo al máximo, por lo que ya quieren de regreso a su mancuerna, además la presentadora tiene muy buena química con el resto de sus colegas.

