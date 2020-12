Cynthia Rodríguez despide el 2020 con tremenda caída en VLA

México.- Aunque todo ha sido éxitos, agradecimientos, apoyo y gran reconocimiento, no quiere decir que no le pasen cosas malas a la conductora Cynthia Rodríguez, pues durante una de las recientes emisiones en vivo del programa Venga la Alegría fue a dar hasta el suelo.

Justo parar cerrar el año, la también cantante volvió a visitar el suelo durante una de las dinámicas del programa de TV Azteca, pues mientras corría frente a las cámaras tropezó y se fue para enfrente luego de querer pegarle a un globo.

Las risas no se hicieron esperar, pero de inmediato fueron a recogerla, aunque ella estaba que no aguantaba la carcajada de tan cómico momento que por fortuna no pasó a mayores pese a que llevaba puestos unos tacones de gran altitud.

Una vez recuperada de tan tremenda caída que se dio y quedó documentada en vivo, Rodríguez es cuestionada por Roger González sobre lo sucedido y ella sólo responde que era la última caída del año. "Les voy a decir una cosa, fue mi última caída del año, eso se los prometo. No sé qué pasó, pateé y se me dobló el otro pie", comentó.

El video no podía pasar desapercibido en las redes sociales, pues la cuenta oficial de Instagram de la plataforma tomó el momento exacto de la caída de Cynthia y la colocó en su perfil asegurando que era la última caída del 2020 de la conductora. "¡Con esta caída es cómo nuestra querida @cynoficial cierra este 2020!", comunicó a sus seguidores con el corto video de la caída de Cynthia.

Como era de esperarse, usuarios de Twitter no han perdido la oportunidad de referirse a esta caída y la han estado compartiendo a través de sus redes sociales. Cabe mencionar que la conductora mexicana y novia de Carlos Rivera se ha convertido en una de las figuras de la televisión favoritas de todos.

Sólo en Instagram ha logrado juntar 2.9 millones de seguidores, pues es en esta plataforma en donde suele deleitar a sus seguidores con tan tremendas fotografías y videos en los que suele lucirse de lo más hermosa.

La cantante de 36 años de edad ha logrado un gran éxito desde que salió de La Academia en 2005, reality show en el que logró el cuarto lugar de la competencia. Desde aquel momento su vida ha cambiado por completo, ya que ha logrado formar parte de importantes proyectos que han catapultado su carrera hasta lo más alto.

Con el paso de los años logró convertirse en conductora del programa que la vio crecer como artista, La Academia, y cada noche de conciertos sin duda sabe cómo ganarse al público. Actualmente figura como una de las conductoras favoritas del programa Venga la Alegría, donde comparte créditos con la hermosa Kristal Silva y otras estrellas.

Por si esto fuera poco, la cantante ha demostrado mantenerse a la vanguardia en todos los aspectos y ha demostrado que no le gusta parar de trabajar, pues se lanzó como Youtuber con su canal Cynthia TV, donde haba sobre la belleza, recetas saludables y el mundo fitness, además de hacer algunas entrevistas a diferentes figuras del mundo del entretenimiento.