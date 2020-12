Cynthia Rodríguez en traje de baño se llena de elogios por el abdomen de muñeca

Cynthia Rodríguez de 36 años desató la locura en redes sociales al aparecer con un traje de baño en color verde, pero lejos de prestarle atención al outfit playero de la conductora, sus admiradores se fijaron en el cuerpazo que se carga la artista, pues es bien sabido que a la mujer le encanta demasiado hacer ejercicio para brillar en las fotos.

Más de 230 mil likes le dieron a Cynthia Rodríguez por la foto con la cual paralizó a todo mundo, ya que el abdomen de la modelo en verdad es de envidia, incluso muchos internautas le hicieron saber a su novio Carlos Rivera, que es un suertudo por mantener un romance con la artista, con quien ya tiene varios años.

Lo que también llamó la atención de la foto de Cynthia Rodríguez, es que expresó su sentir, de dos maneras, pues dijo lo bueno de ella y también lo malo, por lo cual sus seguidores se sintieron identificados con ella en todo lo que dijo, ya que fue muy cierto en especial lo de su sentir con lo de pandemia.

Sueño con regresar a la playa, tengo una línea de pecas en la nariz, soy disciplinada y a veces me paso de exigente conmigo, tengo buen metabolismo, pero también celulitis, amo escaparme con mi novio a donde sea, amo las redes sociales, pero a veces me lastiman algunos comentarios, dice parte del mensaje que compartió la conductora de Venga la Alegría.

Recordemos que Cynthia Rodríguez siempre ha sido considerada una mujer muy transparente en todo lo que dice, pues lejos de verse como una famosa falsa, la mujer originaria de Monclova trata de ser lo más transparente posible, es decir, le gusta ser muy sincera con sus fans para evitar problemas en el futuro del cualquier tipo algo que le admiran a la también cantante.

Cynthia Rodríguez también ha sabido ganarse al público por medio de su belleza, pues como se dijo anteriormente la artista tiene tremendo cuerpazo, con el cual deja fríos a todos en especial cuando es en traje de baños, como lo acaba de hacer en su coqueto traje de baño que publico hace unas horas.

Cynthia Rodríguez con cuerpazo playero/Instagram

"Te amamos! Gracias por hacer que tengamos un 2020 más llevadero", "Cyn, eres un ejemplo a seguir tan sencillo tan maravillosa y tan hermosa espero que cuando pase la cuarentena poder conocerte tu para mi eres un ejemplo a seguir", le escriben a Cynthia Rodríguez en redes sociales por la foto donde en traje de baño.

Otra de las cosas que los fans de Cynthia Rodríguez agradecen, es que siempre le preguntan cual es su rutina de ejercicio para lograr esa figura de Barbie, por lo que de inmediato la presentadora comparte su rutina de entrenamiento donde la vemos darlo todo para que pueda conseguir la figura que tiene, pues sabe que no es una tarea fácil.

Por otro lado los haters en la vida de Cynthia Rodríguez también son muy comunes en Instagram, pues le dicen que no debería de salir con Carlos Rivera, pues consideran que no su tipo, por lo que es atacada, incluso otros han dicho que no la quieren en Venga la Alegría.

Cabe mencionar que Cynthia Rodríguez no le gusta estar en dimes y diretes, por lo que casi siempre trata de no hablar del todo de su vida privada dependiendo del tema, pues no le gustan los chismes de ningún tipo, ya que prefiere que se de a conocer por su talento y no por los escándalos.