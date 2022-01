Cynthia Rodríguez enloquece de amor a Carlos Rivera, al usar diminuto bañador de mil 99 pesos

El intérprete de temas como "Me muero" o "Recuérdame", le respondió: "de todas las estrellas, la más hermosa eres tú".

Aunque Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez no publican fotografías juntos , si se dedican amorosas palabras en sus post en redes sociales. En una imagen donde la actriz modeló uno de los atuendos de noche que usó, escribió: "noche mágica, en una habitación con solo la luz de las velas. El mar, las estrellas, tú y yo ❤️".

"Mi Cynthia ahí viene el bebé, vas a quedar embarazada y será una niña hermosa", "a mí no me engañan, fueron a dejarle la carta a la cigüeña para que llegue un angelito", "ojalá salgan unos lindos bebés después de esto", "trabajen mucho en el bebé" y otros comentarios similares.

En uno de sus post Cynthia Rodríguez de 37 años de edad y originaria de Monclova, estado de Coahuila, México, lució su espectacular cuerpo al usar un diminuto traje de baño , con el cual no solo enloqueció a sus miles de seguidores, sino también a Carlos Rivera, con quien tiene varios años de noviazgo.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

