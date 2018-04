Cynthia Rodríguez está viviendo una doble vida

Ciudad de México.- Dando los últimos retoques a su maquillaje y peinado, con un traje café y leyendo algunos mensajes en su celular, Cynthia Rodríguez espera ansiosa para entrar a grabar algunas escenas la nueva telenovela de TV Azteca, Educando a Nina.

Ya en una de las áreas de descanso, fuera de unos de los foros de Azteca Novelas, donde equipo de producción, actores, maquillistas y demás personal trabaja arduamente para cuidar hasta el más mínimo detalle y lograr excelentes tomas en esta producción. Al llegar a esta sitio, todos no dejan de ver a la originaria de Coahuila, su belleza es asombrosa.

Sentada en una silla, con una gran sonrisa e irradiando buena vibra, la protagonista de esta historia sólo sabe dar palabras de agradecimiento a la empresa del Ajusco por confiar en ella para este gran reto.

"Creo que son de esos proyectos que son un regalo en la vida donde puedo hacer todo lo que me gusta, donde puedo actuar, cantar, bailar, obviamente lo estoy disfrutando mucho".

Pero este no es cualquier papel, aquí el reto actoral es más grande y es el más exigente que ha enfrentado en su carrera, pues de hacer un personaje dramático en su antiguo proyecto, en Educando a Nina tuvo que dar un giro de 180 grados. Además de interpretar dos papeles; el género es comedia.

"Sí es un reto importante, un reto fuerte porque los dos personajes son muy diferentes, cuando supe que eran dos me emocioné mucho. Me identifico más con Nina por la música, por el baile, pero cuando Mara se despega de Nina ahí viene el reto actoral tan diferente, luego viene otro cuando Nina se hace pasar por Mara y ahora Mara tiene que hacerse pasar por Nina, ahí sí tengo que estar muy concentrada para ver cómo habla una y otra porque las dos caminan diferente y hacen cosas diferentes; hay un punto en el que se combinan estas dos personalidades, está divertido pero sí tengo que estar concentrada".

Cynthia caracterizada como Mara. Foto: Cortesía TV Azteca

Al ser Nina más parecida a ella por la cuestión musical no tuvo problema en crear al personaje, donde sí necesitó ayuda fue para crear a la fresa Mara y no creerás a lo que Cynthia recurrió para hacer a la heredera del imperio Dos Puertas.

"Realmente cuando estaba construyendo a Mara sí busqué unos videos reales de chavas fresas, de pronto me decían es que es muy fresa, pero en la realidad sí hay chavas así o más fresas".

"Quería que fuera apegado a la realidad pero subiendo el nivel de fresa. Tomando en cuenta que es una niña súper consentida, imagínate que a un niño le das todo y lo dejas hacer todo cuando crezca va a tener una personalidad súper caprichosa, grosera y voluntariosa, en esa parte tomé talleres con los directores y los otros compañeros para estar lista para este personaje".

Estas dos mujeres tienen lo suyo, pero la actriz afirma que se divierte más con la caprichosa Mara.

"Con Nina me identifico mucho más y me gusta hacer mucho más a Nina, pero con Mara me divierto más porque hago cosas que nunca en mi vida haría ni diría, es muy divertido, es difícil es elegir a una, pero me quedo con Nina".

Mara junto a Antonio y Luca. Foto: Cortesía TV Azteca

REMAKE

Aunque esta telenovela es una adaptación de una historia del mismo nombre creada en Argentina, aquí como buenos mexicanos se adaptó para el público de nuestro país con nuestras frases y ocurrencias.

"Sé que son una gran producción, grandes actores, pero está hecho para un público de Argentina, el reto aquí era hacer una historia para el público de México; el lenguaje, las formas de decir las cosas, las palabras que se usan y lo dichos realmente todo tiene que ser para nosotros y la adaptación está haciendo un gran trabajo, las escenas están perfectas y esas están hechas para el público mexicano".

Algo que hay que destacar es que en esta historia la música está hecha para ella y su tema principal Escápate conmigo que interpreta Cynthia con su compañero David Palacio está causando sensación en redes sociales.

Cynthia confiesa que disfruta interpretar más a Nina. Foto: Cortesía TV Azteca

"Regresar al estudio de grabación con un género diferente, que es el género urbano es muy divertido y yo veo que la gente nos empieza a preguntar -¿cuándo va a estar en plataformas digitales- y ya pronto estará, ya avisaremos. Lo que me gusta es que son temas originales que se hicieron para esta telenovela".

Uno de los puntos a recalcar en este proyecto es que no son comediantes haciendo comedia, son actores que dejaron su zona de confort para ingresar a un mundo quizá desconocido para muchos de ellos.

"Realmente yo estoy feliz, estoy muy contenta porque se ha hecho un equipo que más que sentir que vienes al trabajo es decir -tengo mi llamado, hay que padre-. Cuando tengo llamado con Rodolfo Valdés, con Marco Treviño, con Antonio Gaona, con Alex Sirvent, realmente el saber que venimos a un ambiente bonito es increíble porque sabes que vienes a disfrutar lo que vas a hacer, más allá del trabajo. Yo veo a quienes están en un género diferente que no habían hecho comedia y me di cuenta que hacen un gran trabajo. Lo primero que nos dijeron en el casting es -pierdan el miedo al ridículo-, creo que ya todos lo perdimos, yo no sé dónde quedó".

Esta es la banda de Nina. Foto: Cortesía TV Azteca

LO QUE VIENE

En los próximos capítulos comparte Cynthia que viene un conflicto fuerte porque Mara ya salió de la cárcel y regresa. Lo qué va a pasar cuando vea que hay otra persona instalada en su vida va a desencadenar muchas cosas en la historia.

"Eso creo que va a estar muy emocionante, me pongo a leer mensajes cuando estoy viendo la novela en casa o grabando y me encanta saber que la están viendo en familia, el otro día una chava me decía -es que mi mamá le dije que la viera, está encantada-, para mi es muy satisfactorio saber que lo que estamos haciendo está bien".

DATO

Educando a Nina se transmite de lunes a viernes por Azteca Uno a las 20:30 horas (hora centro) En el proyecto participan además de Cynthia, Marco Treviño, Alex Sirvent, Antonio Gaona, Martha Cristiana, Wendy de los Cobos, David Palacio, Estefanía Hinojosa, entre otros.